Минус 3 кг за матч. Тренер сборной Бразилии рассказал про особенность Фреда

Тренер по физподготовке сборной Бразилии Гильерме Пассос рассказал, почему экс-хавбек «Шахтера» Фред, ныне на клубном уровне выступающий за «Манчестер Юнайтед», является важным игроком для «селесао», несмотря на критику со стороны ряда экспертов и болельщиков.

«У него феноменальная, если не сказать абсурдная, интенсивность работы, очень высокая. Был матч на Кубке Америки, где он преодолел 12 километров. Он всегда наш лучший, один из двух лучших точно, по объему работы, по преодоленному расстоянию, по темпу работы. А это значит, что он все время движется по полю на высокой и средней скорости», - сказал Пассос.

Другой тренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсераджян заявил, что Фред серьезно теряет в весе после каждого из таких матчей – речь даже может идти о показателе в три килограмма.

«Фред очень подвижный и типичный спортсмен с точки зрения выносливости. Он не такой быстрый, как Мартинелли или Родриго. Он не силовой атлет, как Ришарлисон. Это индивидуальные особенности других, но у него есть свои, очень подвижные и высокоустойчивые. Мы уделяем Фреду большое внимание в связи с его восстановлением. Потому что он сильно теряет в весе во время игры именно из-за этого большого темпа работы. Он один из ключевых футболистов, с которым мы должны много работать над восстановлением после игры, значительно увеличить потребление углеводов, чтобы иметь возможность хорошо подойти к следующему матчу», - заявил Махсераджян.

Напомним, в преддверии старта сборной Бразилии на ЧМ-2022 экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз раскритиковал Фреда, назвав того «слабым местом сборной Бразилии».