Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз прошелся с критикой по нынешнему хавбеку «красных дьяволов» Фреду, который в Украине известен по карьере в «Шахтере».
Фред в составе сборной Бразилии в ближайшее время стартует на ЧМ-2022, однако Кин не видит футболиста серьезным помощником для «селесао».
«Фред? Это слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть его», - заявил Кин.
Ранее Кин неоднократно подвергал критике Фреда в составе «Манчестер Юнайтед». В частности, ирландец называл бразильца ленивым.
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