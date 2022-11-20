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  4. Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 09:51 |
2809
3

Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера

Фред – один из «любимчиков» бывшего капитана «Манчестер Юнайтед»

20 ноября 2022, 09:51 |
2809
3
Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз прошелся с критикой по нынешнему хавбеку «красных дьяволов» Фреду, который в Украине известен по карьере в «Шахтере».

Фред в составе сборной Бразилии в ближайшее время стартует на ЧМ-2022, однако Кин не видит футболиста серьезным помощником для «селесао».

«Фред? Это слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть его», - заявил Кин.

Ранее Кин неоднократно подвергал критике Фреда в составе «Манчестер Юнайтед». В частности, ирландец называл бразильца ленивым.

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Рой Кин сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Фред Манчестер Юнайтед
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Источник Metro
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FunnyCat_____
Непонятно вообще как оказался в сборной 
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