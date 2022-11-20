Слабое место сборной Бразилии. Рой Кин снова прошелся по экс-хаву Шахтера

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз прошелся с критикой по нынешнему хавбеку «красных дьяволов» Фреду, который в Украине известен по карьере в «Шахтере».

Фред в составе сборной Бразилии в ближайшее время стартует на ЧМ-2022, однако Кин не видит футболиста серьезным помощником для «селесао».

«Фред? Это слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть его», - заявил Кин.

Ранее Кин неоднократно подвергал критике Фреда в составе «Манчестер Юнайтед». В частности, ирландец называл бразильца ленивым.