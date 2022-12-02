Чемпионат мира02 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:00
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ВИДЕО. Уже дубль. Игрок Фламенго снова забил в ворота Ганы за Уругвай
Джорджиан де Арраскаэта забил второй гол на 32-й минуте игры
02 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:00
442
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В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.
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На 26-й минуте игры полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта открыл счет в игре. Через 6 минут он уже записал на свой счет дубль.
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