ВИДЕО. Уже дубль. Игрок Фламенго снова забил в ворота Ганы за Уругвай

В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте игры полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта открыл счет в игре. Через 6 минут он уже записал на свой счет дубль.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.