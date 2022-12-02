Хавбек сборной Германии: «Мы перестали быть командой больших турниров»
Кай Хаверц считает, что ситуацию нужно менять
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц считает, что национальная команда перестала быть угрозой для соперников на крупных турнирах, учитывая неудачи на чемпионатах мира и Европы.
На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 команда не вышла из группы.
«На двух кряду чемпионатах мира мы вылетаем на групповой стадии, а на последнем Евро вылетели уже в 1/8 финала. Очевидно, что у нас есть проблемы».
«Это очень неприятно, нужно прямо говорить - что-то идет не так. Дважды не выйти из группы на ЧМ... Значит, что сборная Германии перестала быть командой для больших турниров», — сказал Хаверц.
В 2014 году Германия стала чемпионом мира, но после этого больших результатов не добивалась.
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