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  4. Хавбек сборной Германии: «Мы перестали быть командой больших турниров»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 12:11 |
1342
0

Хавбек сборной Германии: «Мы перестали быть командой больших турниров»

Кай Хаверц считает, что ситуацию нужно менять

02 декабря 2022, 12:11 |
1342
0
Хавбек сборной Германии: «Мы перестали быть командой больших турниров»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц считает, что национальная команда перестала быть угрозой для соперников на крупных турнирах, учитывая неудачи на чемпионатах мира и Европы.

На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 команда не вышла из группы.

«На двух кряду чемпионатах мира мы вылетаем на групповой стадии, а на последнем Евро вылетели уже в 1/8 финала. Очевидно, что у нас есть проблемы».

«Это очень неприятно, нужно прямо говорить - что-то идет не так. Дважды не выйти из группы на ЧМ... Значит, что сборная Германии перестала быть командой для больших турниров», — сказал Хаверц.

В 2014 году Германия стала чемпионом мира, но после этого больших результатов не добивалась.

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Кай Хаверц сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник BBC
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