ПЕДРИ: «Следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету»

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал поражение от национальной команды Японии (1:2) в матче заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022.

«Япония играла интенсивно. Мы должны были иметь больше ритма при игре с мячом, потому что получили в результате такое.

Я следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету, поэтому должны были забивать. Но так и не смогли. Затруднения есть во всех матчах, в том числе против Германии. Мы должны были победить немцев, но этого не случилось.

Усталости нет, потому что все получают игровые минуты, матчи очень интенсивные. Недостатка свежести не было», - сказал Педри.