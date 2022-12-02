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  4. ПЕДРИ: «Следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 10:56 | Обновлено 02 декабря 2022, 11:05
822
1

ПЕДРИ: «Следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету»

Хавбек сборной Испании – о поражении от Японии

02 декабря 2022, 10:56 | Обновлено 02 декабря 2022, 11:05
822
1
ПЕДРИ: «Следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал поражение от национальной команды Японии (1:2) в матче заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022.

«Япония играла интенсивно. Мы должны были иметь больше ритма при игре с мячом, потому что получили в результате такое.

Я следил за ситуацией в группе. Знал, что мы были близки к вылету, поэтому должны были забивать. Но так и не смогли. Затруднения есть во всех матчах, в том числе против Германии. Мы должны были победить немцев, но этого не случилось.

Усталости нет, потому что все получают игровые минуты, матчи очень интенсивные. Недостатка свежести не было», - сказал Педри.

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Источник Marca
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Александр Чернокур
Испания никакая 
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