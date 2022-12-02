Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Хорватией (0:0), после которой его команда вылетела с чемпионата мира 2022.

«Разочарование все равно есть, потому что мы вылетели. Погрешность настолько мала на таких турнирах. В этом матче у нас была лучше команда, чем у Хорватии. Мне кажется, если бы мы продолжили выступление на турнире, вы бы увидели настоящую Бельгию», - сказал Мартинес.

Напомним, после матча с Хорватией Роберто Мартинес объявил, что покидает национальную команду.