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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:08
355
0

Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»

Однако там бельгийцы не сыграют

02 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 10:08
355
0
Роберто МАРТИНЕС: «В плей-офф вы бы увидели настоящую Бельгию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Хорватией (0:0), после которой его команда вылетела с чемпионата мира 2022.

«Разочарование все равно есть, потому что мы вылетели. Погрешность настолько мала на таких турнирах. В этом матче у нас была лучше команда, чем у Хорватии. Мне кажется, если бы мы продолжили выступление на турнире, вы бы увидели настоящую Бельгию», - сказал Мартинес.

Напомним, после матча с Хорватией Роберто Мартинес объявил, что покидает национальную команду.

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Роберто Мартинес ЧМ-2022 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Хорватии по футболу
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Источник RMC Sport
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