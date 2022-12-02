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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 04:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 04:37
534
0

БАТШУАЙИ: «Роберто Мартинес сказал нам об отставке со слезами на глазах»

Нападающий сборной Бельгии прокомментировал ничью с Хорватией на ЧМ-2022

02 декабря 2022, 04:15 | Обновлено 02 декабря 2022, 04:37
534
0
БАТШУАЙИ: «Роберто Мартинес сказал нам об отставке со слезами на глазах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуайи

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022, после которой бельгийцы выбыли из турнира:

«Конечно, я разочарован, мы вылетели, мы теперь вне конкуренции. Я нападающий, и мне бы хотелось делать свою работу и забивать, помогать команде. Это разочарование, что так вылетели. Мы выиграли всего один раз, но Бельгии нужно было играть лучше. Я не хочу сказать, что мы не заслуживаем того, чтобы вылететь, но мы должны были играть лучше. Одно разочарование.

Отставка главного тренера Роберто Мартинеса? Мы были удивлены, он сказал нам это со слезами на глазах. Есть много игроков, которые плакали, для некоторых это последний матч. Это чемпионат мира, это не товарищеский матч. ЧМ проводится лишь раз в 4 года, и это нормально, что есть много сожалений».

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань: «У нас было несколько отличных моментов, но они не реализованы. Это была очень хорошая встреча, игра была открыта, мы старались играть хорошо. Это не похоже на первые два матча, когда мы думали, что можем выступить лучше. Мы отдали все, мы старались, но это не окупается. Мы знаем, что должны были выступить лучше. Обидно покидать турнир, когда мы сегодня все отдали.

Промахи Ромелу Лукаку? Я бы не сказал, что он антигерой, потому что у него есть шансы, он их создает. Он отдает, он держит мяч, он играет взвешенно. Может быть, если его там не было бы, у нас не было бы и таких шансов. Я не думаю, что мы можем винить его. Он выложился на полную и старался»

Не сумев пройти квалификацию из группы, где их обогнали Марокко и Хорватия, бельгийцы покидают Доху, что является одним из самых больших разочарований этого чемпионата мира. Наставник бельгийцев Роберто Мартинес подал в отставку.

Видеообзор матча Хорватия – Бельгия – 0:0

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Источник L'Equipe
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