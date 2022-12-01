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  4. Три клуба из Бразилии претендуют на вингера Динамо Витиньо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 23:27 |
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Три клуба из Бразилии претендуют на вингера Динамо Витиньо

«Атлетико Паранаэнсе», где хавбек выступает на правах аренды, хочет сохранить его у себя

01 декабря 2022, 23:27 |
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Три клуба из Бразилии претендуют на вингера Динамо Витиньо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» в ближайшее время собирается провести переговоры с руководством «Динамо» по поводу полноценного выкупа у киевлян контракта 23-летнего вингера Витиньо, который ныне выступает за океаном на правах аренды.

«Красно-черные» не являются единственным клубом из Бразилии, который проявляет интерес к выкупу Витиньо у «Динамо». Также виды на вингера имеет «Васко да Гама» и «Флуминенсе», выходившие на связь с представителями футболиста, чтобы обсудить возможность проведения сделки.

Впрочем, в «Атлетико Паранаэнсе» с оптимизмом оценивают свои шансы договориться о трансфере игрока, так как «Динамо» все еще должно этому клубу 2 миллиона евро за покупку Витиньо, которая состоялась в августе минувшего года.

Ранее сообщалось, что Витиньо также интересен трем европейским клубам – «Севилье», «Аяксу» и «Бенфике», однако впоследствии один из источников опроверг стремление португальцев подписать футболиста «Динамо».

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Источник Globoesporte
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