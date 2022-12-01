Три клуба из Бразилии претендуют на вингера Динамо Витиньо
«Атлетико Паранаэнсе», где хавбек выступает на правах аренды, хочет сохранить его у себя
Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» в ближайшее время собирается провести переговоры с руководством «Динамо» по поводу полноценного выкупа у киевлян контракта 23-летнего вингера Витиньо, который ныне выступает за океаном на правах аренды.
«Красно-черные» не являются единственным клубом из Бразилии, который проявляет интерес к выкупу Витиньо у «Динамо». Также виды на вингера имеет «Васко да Гама» и «Флуминенсе», выходившие на связь с представителями футболиста, чтобы обсудить возможность проведения сделки.
Впрочем, в «Атлетико Паранаэнсе» с оптимизмом оценивают свои шансы договориться о трансфере игрока, так как «Динамо» все еще должно этому клубу 2 миллиона евро за покупку Витиньо, которая состоялась в августе минувшего года.
Ранее сообщалось, что Витиньо также интересен трем европейским клубам – «Севилье», «Аяксу» и «Бенфике», однако впоследствии один из источников опроверг стремление португальцев подписать футболиста «Динамо».
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