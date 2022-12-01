МАКАЛЛИСТЕР: «Аргентина получила с Саудовской Аравией своевременный удар»

23-летний Алексис Макаллистер, который на клубном уровне защищает цвета английского «Брайтона», поделился мнением об игре команды Аргентины на ЧМ-2022.

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Накануне, в среду 30 ноября, аргентинцы в матче 3-го тура групповой стадии мундиаля обыграли сборную Польши со счетом 2:0 (Макаллистер стал автором первого гола в поединке), заняли первое место в квартете и вышли в 1/8 финала. Как известно, свои выступления в Катаре подопечные Лионеля Скалони начали с сенсационного поражения 1:2 от Саудовской Аравии.

«Я счастлив, ведь это было убедительное выступление. Мы все время стремились забить. Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше. Мы больше контролировали мяч, были спокойны и не впадали в отчаяние. Мы провели отличную игру. Думаю, сегодня была отличная игра команды, и это дает нам большую уверенность в будущем.

Первая игра [1:2 с Саудовской Аравией] была ударом, который настиг нас вовремя. Мы стали больше доверять друг другу. Мы снова стали той командой, которой обычно являемся. Мы не впали в отчаяние», – заявил Макаллистер.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Австралией. Матч состоится 3 декабря.