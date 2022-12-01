Лионель МЕССИ: «Диего был бы очень рад за меня»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил свое достижение в национальной команде, согласно которому он превзошел результат легендарного Диего Марадоны по количеству матчей в финальных стадиях ЧМ.

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«Я узнал о том, что побил его рекорд недавно. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Я верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня всё складывалось хорошо», - заявил Месси.

В среду, 30 ноября, матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Польши (2:0) стал для Лионеля Месси 22-м на мундиалях.

Ранее сообщалось, что Месси также удостоен неофициального титула короля групповых этапов.