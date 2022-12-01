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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 10:36 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
504
0

Лионель МЕССИ: «Диего был бы очень рад за меня»

Аргентинский нападающий – о своем гвардейском рекорде в стане национальной сборной

01 декабря 2022, 10:36 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:44
504
0
Лионель МЕССИ: «Диего был бы очень рад за меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил свое достижение в национальной команде, согласно которому он превзошел результат легендарного Диего Марадоны по количеству матчей в финальных стадиях ЧМ.

«Я узнал о том, что побил его рекорд недавно. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Я верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня всё складывалось хорошо», - заявил Месси.

В среду, 30 ноября, матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Польши (2:0) стал для Лионеля Месси 22-м на мундиалях.

Ранее сообщалось, что Месси также удостоен неофициального титула короля групповых этапов.

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Лионель Месси Диего Марадона ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
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Источник RMC Sport
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