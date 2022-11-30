Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше Марадоны. Месси побил рекорд легендарного соотечественника
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:30
2651
0

Лучше Марадоны. Месси побил рекорд легендарного соотечественника

Аргентинский форвард стал гвардейцем-рекордсменом

30 ноября 2022, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:30
2651
0
Лучше Марадоны. Месси побил рекорд легендарного соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принимает участие в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 с командой Польши, который сегодня, в среду 30 ноября, проходит в Дохе.

Для 35-летнего Месси этот поединок стал 22-м в финальных турнирах чемпионатов мира – это рекорд команды Аргентины. По данному показателю Лионель опередил чемпиона мира 1986 года Диего Марадону, который отыграл в 21 матче на мундиалях.

К слову, и Месси, и Марадона забили на ЧМ по 8 голов. Лучшим голеадором сборной Аргентины остается экс-нападающий команды Габриэль Батистута (10 голов).

По теме:
На кого попала Аргентина? Определены еще 2 пары 1/8 финала чемпионата мира
Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Лионель Месси Польша - Аргентина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30 ноября 2022, 09:30 5
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы

Бразилец сбежал в Испанию более 15 лет назад, после чего началась судебная волокита

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 30 ноября 2022, 02:35 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 19:52
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30.11.2022, 03:39
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
Футбол | 30.11.2022, 16:29
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 45
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 13
Война
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
30.11.2022, 11:33 1
Футбол
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
30.11.2022, 15:45 8
Биатлон
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности