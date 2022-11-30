Лучше Марадоны. Месси побил рекорд легендарного соотечественника

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принимает участие в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 с командой Польши, который сегодня, в среду 30 ноября, проходит в Дохе.

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Для 35-летнего Месси этот поединок стал 22-м в финальных турнирах чемпионатов мира – это рекорд команды Аргентины. По данному показателю Лионель опередил чемпиона мира 1986 года Диего Марадону, который отыграл в 21 матче на мундиалях.

К слову, и Месси, и Марадона забили на ЧМ по 8 голов. Лучшим голеадором сборной Аргентины остается экс-нападающий команды Габриэль Батистута (10 голов).