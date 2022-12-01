Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси

В среду, 30 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе С между сборными Аргентины и Польши. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Эта победа позволила национальной команде Аргентины выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, Лионель Месси никогда не выбывал из групповых этапов любого из турниров – как в клубном футболе, так и в международных соревнованиях сборных.

Месси всегда преодолевал групповую стадию больших турниров со сборной Аргентины, а в клубном футболе, выступая за «Барселону» и «ПСЖ», каждый сезон выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что в 1/8 финала Мундиаля сборная Аргентины сыграет против Австралии.