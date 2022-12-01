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  4. Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 07:40 |
1540
1

Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси

Месси никогда не выбывал из группового этапа любого из турниров

01 декабря 2022, 07:40 |
1540
1
Король групповых этапов. Невероятное достижение Месси
Instagram. Лионель Месси

В среду, 30 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе С между сборными Аргентины и Польши. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Эта победа позволила национальной команде Аргентины выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, Лионель Месси никогда не выбывал из групповых этапов любого из турниров – как в клубном футболе, так и в международных соревнованиях сборных.

Месси всегда преодолевал групповую стадию больших турниров со сборной Аргентины, а в клубном футболе, выступая за «Барселону» и «ПСЖ», каждый сезон выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что в 1/8 финала Мундиаля сборная Аргентины сыграет против Австралии.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу рекорд сборная Аргентины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Аргентина
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Источник ESPN
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Valentyn
Дайте йому ЗМ в 2032 році за це досягнення)))
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