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  4. Коллина объяснил количество добавленного времени в матче ЧМ Англия – Иран
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 09:58 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:06
648
0

Коллина объяснил количество добавленного времени в матче ЧМ Англия – Иран

К поединку было добавлено 24 минуты

01 декабря 2022, 09:58 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:06
648
0
Коллина объяснил количество добавленного времени в матче ЧМ Англия – Иран
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему к матчу 1-го тура чемпионата мира 2022 года Англия – Иран было добавлено 24 минуты.

«У нас был вратарь, который получил травму, и ему оказывали помощь в общей сложности около 11 минут. И игрок сборной Англии с травмой, которая длилась три минуты. Таким образом, 14 из 24 минут были посвящены этим двум конкретным травмам.

И следует помнить, что было забито восемь голов с их празднованием, плюс одна задержка для возобновления игры из-за проверки VAR и один просмотр на поле. Было много инцидентов, которые привели к такому большому количеству добавленного времени», – приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.

Ранее Коллина также в целом рассказал, почему на ЧМ-2022 в матчах рефери добавляют аномальное количество времени.

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Источник ФИФА
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