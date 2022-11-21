Коллина объяснил аномальное количество компенсированного времени на ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре только стартовал, однако болельщики уже обратили внимание не непривычное большое количество компенсированных минут в матчах. Особенно отличился в этом плане матч Англия – Иран (6:2), в котором арбитр суммарно компенсировал 24 минуты.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил причины такого явления:

«Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвертый судья поднимает табло с большим числом, будь то шесть, семь или восемь минут. Если вы хотите больше именно игрового времени, то должны быть готовы к таким дополнительным минутам.

Представьте себе матч с тремя забитыми голами. Празднование обычно длится одну-полторы минуты, поэтому при трех забитых мячах вы теряете пять-шесть минут. Что мы хотим сделать, это точно рассчитать добавленное время в конце каждого тайма».