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  4. Коллина объяснил аномальное количество компенсированного времени на ЧМ-2022
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:47 |
1094
3

Коллина объяснил аномальное количество компенсированного времени на ЧМ-2022

Легендарный судья – о непривычных решениях арбитров

21 ноября 2022, 21:47 |
1094
3
Коллина объяснил аномальное количество компенсированного времени на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина

Чемпионат мира 2022 года в Катаре только стартовал, однако болельщики уже обратили внимание не непривычное большое количество компенсированных минут в матчах. Особенно отличился в этом плане матч Англия – Иран (6:2), в котором арбитр суммарно компенсировал 24 минуты.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил причины такого явления:

«Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвертый судья поднимает табло с большим числом, будь то шесть, семь или восемь минут. Если вы хотите больше именно игрового времени, то должны быть готовы к таким дополнительным минутам.

Представьте себе матч с тремя забитыми голами. Празднование обычно длится одну-полторы минуты, поэтому при трех забитых мячах вы теряете пять-шесть минут. Что мы хотим сделать, это точно рассчитать добавленное время в конце каждого тайма».

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Пьерлуиджи Коллина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Football-Italia
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Комментарии 3
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Осс Steam
та ввели б вже давно чистий час, як у футзалі, баскетболі, хокеї...
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+2
Serhiy Vyhryst
Логічно. Заміна 30 секунд, гол 1 хвилина. А може й взагалі там у VAR хтось із таймером рахує усі зупинки і точний час.
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+1
slavarost
Из 45 минут чистое игровое время 30-35 минут, остальное - это паузы
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0
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