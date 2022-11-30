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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 23:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 23:53
935
1

Рио Фердинанд раскритиковал пенальти в матче Польша – Аргентина

Английский экс-защитник – о решении арбитра матча 3-го тура ЧМ-2022

30 ноября 2022, 23:38 | Обновлено 30 ноября 2022, 23:53
935
1
Рио Фердинанд раскритиковал пенальти в матче Польша – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о поединке 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Польши и Аргентины.

Игра, как известно, завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Оба гола они забили во втором тайме. А на 38-й минуте в ворота польской команды после помощи со стороны ВАР арбитр назначил пенальти, но Месси переиграть Щенсны не смог.

«Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Голкипер чиркнул ему по ресницам. И то, что судья пошел смотреть повтор... Это возмутительно. Он едва коснулся Месси», – заявил Фердинанд.

Сборная Аргентины, добившись победы, с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также сыграет в 1/8 финала.

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Источник BBC
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Комментарии 1
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andre_lui
Есть за что критиковать конечно. По сути епизод был уже отыгран. Щенсны конечно формально задел Месси, но на сам епизод это роли уже не имело
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