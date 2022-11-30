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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:41
666
2

УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности

Ранее появились слухи о созыве внеочередного Конгресса на 20 декабря

30 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:41
666
2
УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности
Facebook. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальное заявление, в котором опровергла слухи о созыве внеочередного Конгресса на 20 декабря.

Официальное заявление УАФ (на украинском языке)

Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке к проведению внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола 20 декабря 2022 года. Однако эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что очередной отчетно-выборный XXV Конгресс Украинской ассоциации футбола был запланирован на 5 марта 2022 года. Однако в результате полномасштабной военной агрессии российской федерации и введения в Украине режима военного положения Исполнительный комитет УАФ принял решение перенести XXV очередной отчетно-выборный Конгресс УАФ и определить дату его проведения после отмены режима военного положения в Украине.

Кроме того, 5 сентября Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о запрете УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания президента УАФ, первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительный комитет и аудиторский орган УАФ.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день проведение очередного XXV отчетно-выборного Конгресса УАФ возможно только после отмены режима военного положения в Украине и судебного запрета на данные действия.

Вопрос созыва и проведения внеочередного Конгресса регулируется нормами статьи 19 Устава УАФ, содержащей требования о сроках и сроках такого созыва и проведения. В частности, предусмотрено, что администрация направляет членам УАФ письменное уведомление о созыве внеочередного конгресса не позднее пятидесяти дней до установленной даты его проведения.

Таким образом, во избежание оспаривания решений высшего руководящего органа УАФ и возможного применения санкций от ФИФА и УЕФА (в том числе посредством приостановления членства УАФ в данных организациях и запрета участия украинских команд в соревнованиях под их эгидой) созыва и проведение заседания высшего руководящего органа УАФ возможно исключительно при четком соблюдении норм Устава УАФ, требований уставных документов ФИФА и УЕФА.

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конгресс УАФ Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
А ведь хотела ОПГ УАФ провести внеочередной Конгресс! Руководство многих региональных ассоциаций было предупреждено об этом, но журналюги снова пронюхали, пришлось давать заднюю. И ссылки на Устав УАФ просто смешные - кто бы не говорил, но  только не эта ОПГ,которая давно плюет на пункты своего Устава...  И при чем тут военное положение в стране? Многие национальные ассоциации и федерации провели очередные отчетно-выборные конференции ( биатлон,бокс и др.). Военное положение может быть и пять,и десять лет, и что, павелка будет все это время сидеть на троне? Бред сивой кобылы....
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