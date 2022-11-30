УАФ: информация о проведении Конгресса не соответствует действительности

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальное заявление, в котором опровергла слухи о созыве внеочередного Конгресса на 20 декабря.

Официальное заявление УАФ (на украинском языке)

Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке к проведению внеочередного Конгресса Украинской ассоциации футбола 20 декабря 2022 года. Однако эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что очередной отчетно-выборный XXV Конгресс Украинской ассоциации футбола был запланирован на 5 марта 2022 года. Однако в результате полномасштабной военной агрессии российской федерации и введения в Украине режима военного положения Исполнительный комитет УАФ принял решение перенести XXV очередной отчетно-выборный Конгресс УАФ и определить дату его проведения после отмены режима военного положения в Украине.

Кроме того, 5 сентября Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о запрете УАФ совершать действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-выборном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания президента УАФ, первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительный комитет и аудиторский орган УАФ.

Читайте также: УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день проведение очередного XXV отчетно-выборного Конгресса УАФ возможно только после отмены режима военного положения в Украине и судебного запрета на данные действия.

Вопрос созыва и проведения внеочередного Конгресса регулируется нормами статьи 19 Устава УАФ, содержащей требования о сроках и сроках такого созыва и проведения. В частности, предусмотрено, что администрация направляет членам УАФ письменное уведомление о созыве внеочередного конгресса не позднее пятидесяти дней до установленной даты его проведения.

Таким образом, во избежание оспаривания решений высшего руководящего органа УАФ и возможного применения санкций от ФИФА и УЕФА (в том числе посредством приостановления членства УАФ в данных организациях и запрета участия украинских команд в соревнованиях под их эгидой) созыва и проведение заседания высшего руководящего органа УАФ возможно исключительно при четком соблюдении норм Устава УАФ, требований уставных документов ФИФА и УЕФА.