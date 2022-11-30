УАФ планирует созвать внеочередной конгресс и провести выборы президента

УАФ проведет в ближайшее время заседание исполкома. На нем планируется созвать внеочередной конгресс УАФ на 20 декабря. Вопросы, которые будут там рассматриваться – выборы президента УАФ и руководящего состава организации.

Сообщается, что выборы могут произойти, несмотря на решение Печерского суда о запрете рассматривать на конгрессе избрание президента, вице-президентов, членов исполкома и аудиторского органа УАФ.

Конгресс УАФ должен был пройти еще 7 марта, но его отложили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Единственным кандидатом на выборы на пост президента УАФ был зарегистрирован Андрей Павелко, возглавляющий украинский футбол с 2015 года.

Отметим, что 29 ноября Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для президента УАФ Андрея Павелко. Ему назначили арест сроком на два месяца – до 22 января 2023 года. За Павелко внесли залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.