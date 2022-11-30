Голкипер Манданда переписал рекорд сборной Франции

Вратарь Стив Манданда принял участие в матче сборной Франции с командой Туниса в 3-м туре групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре. Опытный голкипер отыграл всю встречу, но не помог своей национальной сборной добиться положительного результата – действующие чемпионы мира, как известно, проиграли со счетом 0:1.

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Несмотря на негативный результат игры, у Манданда есть повод для радости – он стал самым возрастным игроком в истории французской команды. Стив принял участие в игре в 37 лет и 247 дней.

Стив Манданда превзошел результат Бернарда Лама, которому на момент матча против сборной Англии в сентябре 2000 года было 37 лет и 148 дней.