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  4. Голкипер Манданда переписал рекорд сборной Франции
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 19:31 |
1185
0

Голкипер Манданда переписал рекорд сборной Франции

Опытный страж ворот установил новое высшее достижение

30 ноября 2022, 19:31 |
1185
0
Голкипер Манданда переписал рекорд сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Манданда

Вратарь Стив Манданда принял участие в матче сборной Франции с командой Туниса в 3-м туре групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре. Опытный голкипер отыграл всю встречу, но не помог своей национальной сборной добиться положительного результата – действующие чемпионы мира, как известно, проиграли со счетом 0:1.

Несмотря на негативный результат игры, у Манданда есть повод для радости – он стал самым возрастным игроком в истории французской команды. Стив принял участие в игре в 37 лет и 247 дней.

Стив Манданда превзошел результат Бернарда Лама, которому на момент матча против сборной Англии в сентябре 2000 года было 37 лет и 148 дней.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу Тунис - Франция Стив Манданда
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Источник Opta
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