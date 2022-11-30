Чемпионат мира30 ноября 2022, 19:14 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:16
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ФОТО. Как Тунис на ЧМ-2022 сенсационно Францию обыграл
Фотоотчет с матча 3-го тура Тунис – Франция
30 ноября 2022, 19:14 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:16
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В среду, 30 ноября, Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете D, в котором встречались сборные Туниса и Франции. Со счетом 1:0 сенсационную победу одержали представители Африки.
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ЧМ-2022. Группа D. 3-й тур
Тунис – Франция – 1:0
Хазри, 58
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