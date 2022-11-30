ATP30 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:18
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Крутых проиграл первый матч на челленджере в Португалии
Не удалось отойти от победы на соревнованиях в Валенсии
30 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:18
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№190 ATP) стартовал с поражения в одиночном разряде грунтового челленджера в Португалии.
В матче первого раунда украинец проиграл португальцу Педро Соузе (№528 ATP).
Мая. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 4:6, 4:6
Ранее на этом турнире свой матч первого раунда проиграл Виталий Сачко.
На прошлой неделе Алексей Крутых стал победителем челленджера в Валенсии.
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