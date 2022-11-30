Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых проиграл первый матч на челленджере в Португалии
ATP
30 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:18
78
0

Крутых проиграл первый матч на челленджере в Португалии

Не удалось отойти от победы на соревнованиях в Валенсии

30 ноября 2022, 19:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:18
78
0
Крутых проиграл первый матч на челленджере в Португалии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№190 ATP) стартовал с поражения в одиночном разряде грунтового челленджера в Португалии.

В матче первого раунда украинец проиграл португальцу Педро Соузе (№528 ATP).

Мая. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 4:6, 4:6

Ранее на этом турнире свой матч первого раунда проиграл Виталий Сачко.

На прошлой неделе Алексей Крутых стал победителем челленджера в Валенсии.

По теме:
Сачко уступил на старте челленджера в Португалии
Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Рейтинг ATP. Крутых ворвался во вторую сотню, Сачко вернулся в третью
Алексей Крутых Педро Соуза ATP Мая
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре
Теннис | 29 ноября 2022, 19:01 4
Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре
Снигур разобралась с 30-летней испанкой на старте турнира в Андорре

Дарья переиграла обладательницу уайлд-кард

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30 ноября 2022, 03:39 0
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?

Хавбек получил травму живота в столкновении с голкипером, когда забивал гол

Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30.11.2022, 09:30
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30.11.2022, 00:23
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Деклассировали. Динамо обыграло Металлист в Киеве
Футбол | 30.11.2022, 15:55
Деклассировали. Динамо обыграло Металлист в Киеве
Деклассировали. Динамо обыграло Металлист в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 11:20
Биатлон
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности