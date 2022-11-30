Крутых проиграл первый матч на челленджере в Португалии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№190 ATP) стартовал с поражения в одиночном разряде грунтового челленджера в Португалии.

В матче первого раунда украинец проиграл португальцу Педро Соузе (№528 ATP).

Мая. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 4:6, 4:6

Ранее на этом турнире свой матч первого раунда проиграл Виталий Сачко.

На прошлой неделе Алексей Крутых стал победителем челленджера в Валенсии.