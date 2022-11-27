Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Алексей Крутых завоевал титул и в одиночном разряде, и в парном на челленджере в Валенсии
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) завоевал два трофея на грунтовом челленджере в Валенсии.
В воскресенье, 27 ноября, в финале одиночного разряда обыграл Люка Ван Аша (АТР 200) в двух сетах за 1 час.
ATP челленджер Валенсия. Грунт. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:2, 6:0
Крутых сыграл второй финал на челленджерах: в августе Алексей выиграл титул в Праге. По итогам турнира в Валенсии Крутых обновит личный рекорд в мировом рейтинге ATP.
Алексей также успешно выступил и в парном разряде. Вместе со своим напарником Рокой Батальей в финальном матче обыграл братьев Шабановых.
ATP челленджер Валенсия. Пары. Грунт. Финал
Алексей Крутых (Украина) / Рока Баталья (Испания) – Иван Шабанов (Сербия) / Матей Шабанов (Сербия) – 6:3, 7:6 (7:3)
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