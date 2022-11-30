ATP30 ноября 2022, 14:27 |
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Сачко уступил на старте челленджера в Португалии
Виталий проиграл сопернику из Великобритании
30 ноября 2022, 14:27 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№280 ATP) проиграл на старте грунтового челленджера в Португалии.
В матче первого круга 25-летний украинец в двух сетах уступил британцу Яну Чоински (№268 ATP).
Мая. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Ян Чоински (Великобритания) – 0:6, 4:6
На прошлой неделе Сачко дошел до полуфинала на соревнованиях в Италии, что позволило ему вернуться в третью сотню мирового рейтинга.
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