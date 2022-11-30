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  4. Сачко уступил на старте челленджера в Португалии
ATP
30 ноября 2022, 14:27 |
20
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Сачко уступил на старте челленджера в Португалии

Виталий проиграл сопернику из Великобритании

30 ноября 2022, 14:27 |
20
0
Сачко уступил на старте челленджера в Португалии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№280 ATP) проиграл на старте грунтового челленджера в Португалии.

В матче первого круга 25-летний украинец в двух сетах уступил британцу Яну Чоински (№268 ATP).

Мая. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Ян Чоински (Великобритания) – 0:6, 4:6

На прошлой неделе Сачко дошел до полуфинала на соревнованиях в Италии, что позволило ему вернуться в третью сотню мирового рейтинга.

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Виталий Сачко Ян Чоински ATP Мая
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Источник Sport.ua
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