Украинский теннисист не смог выйти в финал на турнире в Италии
Виталий Сачко проиграл Леандро Ридлю в полуфинале челленджера в Андрии
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 323) в полуфинале челленджера в Андрии (Италия) проиграл Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 197) в двух сетах за 1 час и 19 минут.
ATP челлендежер Андрия. Хард в помещении. 1/2 финала
Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 4:6, 3:6
Отметим, что Ридля считают одним из главных швейцарских талантов. К слову, винстрик Леандро составляет 11 матчей.
В предыдущем раунде Сачко обыграл Томаша Махача из Чехии.
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