Украинский теннисист не смог выйти в финал на турнире в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 323) в полуфинале челленджера в Андрии (Италия) проиграл Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 197) в двух сетах за 1 час и 19 минут.

ATP челлендежер Андрия. Хард в помещении. 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 4:6, 3:6

Отметим, что Ридля считают одним из главных швейцарских талантов. К слову, винстрик Леандро составляет 11 матчей.

В предыдущем раунде Сачко обыграл Томаша Махача из Чехии.