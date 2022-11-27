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ATP
27 ноября 2022, 02:00 |
23
0

Украинский теннисист не смог выйти в финал на турнире в Италии

Виталий Сачко проиграл Леандро Ридлю в полуфинале челленджера в Андрии

27 ноября 2022, 02:00 |
23
0
Украинский теннисист не смог выйти в финал на турнире в Италии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 323) в полуфинале челленджера в Андрии (Италия) проиграл Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 197) в двух сетах за 1 час и 19 минут.

ATP челлендежер Андрия. Хард в помещении. 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 4:6, 3:6

Отметим, что Ридля считают одним из главных швейцарских талантов. К слову, винстрик Леандро составляет 11 матчей.

В предыдущем раунде Сачко обыграл Томаша Махача из Чехии.

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Источник Sport.ua
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