Сачко вышел в полуфинал челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в полуфинал хардового турнира ATP Challenger Tour 80 в городе Андрия (Италия).

Сегодня в двух сетах Сачко обыграл 104-ю ракетку мира, чеха Томаша Махача. Матч продолжался 1 час и 44 минута. Для Сачко это самая рейтинговая победа в нынешнем сезоне.

1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Томаш Махач (Чехия) – 7:5, 6:2

В полуфинале Сачко завтра сыграет с победителем матча Евгений Карловский - Леандро Риеди.