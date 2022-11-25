ATP25 ноября 2022, 16:45 |
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Сачко вышел в полуфинал челленджера в Италии
Украинец обыграл чеха Томаша Махача
25 ноября 2022, 16:45 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в полуфинал хардового турнира ATP Challenger Tour 80 в городе Андрия (Италия).
Сегодня в двух сетах Сачко обыграл 104-ю ракетку мира, чеха Томаша Махача. Матч продолжался 1 час и 44 минута. Для Сачко это самая рейтинговая победа в нынешнем сезоне.
1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Томаш Махач (Чехия) – 7:5, 6:2
В полуфинале Сачко завтра сыграет с победителем матча Евгений Карловский - Леандро Риеди.
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