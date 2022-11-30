Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах

30 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа соревнований в чемпионате Украины среди команд первой лиги сезона-2022/2023.

По итогам первого этапа соревнований в первой лиге в группах «А» и «Б» определились команды, которые продолжат борьбу за места в УПЛ, и соревнующиеся за право остаться в первой лиге. Этот формат определен и был утвержден Конференцией ПФЛ.

Заметим, что в обеих группах команды будут соперничать с учетом очков, полученных в матчах между собой этой осенью. Напомним, что на втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б в два круга.

По итогам жеребьевки был сформирован календарь соревнований в группах Чемпионска и Выбывания. Весенний этап соревнований в первой лиге стартует 8 апреля 2023 года.

Напомним, что согласно регламенту по итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выходят в УПЛ, а команды, занявшие третье и четвертое места, будут играть в плей-офф с командами, которые займут 14-е и 13-е места в УПЛ соответственно.

Что касается группы на выбывание, то восьмая команда напрямую переходит во вторую лигу, а седьмая – играет в плей-офф со второй командой второй лиги.

Таким образом, в сумме команды сыграют 176 матчей. Одна команда проводит в чемпионате 22 матча.