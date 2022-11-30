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Украина. Первая лига
30 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:46
1538
7

Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах

По итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выходят в УПЛ

30 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:46
1538
7
Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах
ФК Карпаты Львов

30 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа соревнований в чемпионате Украины среди команд первой лиги сезона-2022/2023.

По итогам первого этапа соревнований в первой лиге в группах «А» и «Б» определились команды, которые продолжат борьбу за места в УПЛ, и соревнующиеся за право остаться в первой лиге. Этот формат определен и был утвержден Конференцией ПФЛ.

Заметим, что в обеих группах команды будут соперничать с учетом очков, полученных в матчах между собой этой осенью. Напомним, что на втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б в два круга.

По итогам жеребьевки был сформирован календарь соревнований в группах Чемпионска и Выбывания. Весенний этап соревнований в первой лиге стартует 8 апреля 2023 года.

Напомним, что согласно регламенту по итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выходят в УПЛ, а команды, занявшие третье и четвертое места, будут играть в плей-офф с командами, которые займут 14-е и 13-е места в УПЛ соответственно.

Что касается группы на выбывание, то восьмая команда напрямую переходит во вторую лигу, а седьмая – играет в плей-офф со второй командой второй лиги.

Таким образом, в сумме команды сыграют 176 матчей. Одна команда проводит в чемпионате 22 матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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DK1961
Просьба к спорт уа: опубликуйте. пожалуйста ТАЛИЦУ финальной группы, учитывающую результаты команд ТОЛЬКО друг с другом в предварительной группе (т.е. согласно регламенту). По моим расчетам лидируют Полесье и Оболонь (по 16 очков в 6 матчах) с огромным отрывом от остальных клубов. То есть первые два места уже почти определены!
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+1
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nick07
якась дуже дивна схема. Чому зараз група А буде грати з групою Б? Тобто відібрали 8 сильніших і вони будуть змагатись зі слабшими хто з сильніших отримає квиток у вищу лігу? 
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0
ash
1. Оболонь 16
2. Полісся 16
3. ЛНЗ 8
4. Епіцентр 8
5. Металург 7
6. Карпати 6
7. Нива 3
8. Кремінь 2
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0
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DK1961
ТАБЛИЦУ
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0
Dar Veter
Ничего себе!  Какая то американская система и уже со своими не играют, как было раньше в УПЛ. Тогда на счет Кремня я погорячился со зрадой.  Сорри...
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-2
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