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Украина. Первая лига
27 ноября 2022, 19:42 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:50
1533
1

Определены все участники финальной группы Первой лиги

Два победителя чемпионской группы напрямую летом выйдут в УПЛ

27 ноября 2022, 19:42 | Обновлено 27 ноября 2022, 20:50
1533
1
Определены все участники финальной группы Первой лиги
ФК Оболонь Киев

Сегодня в Украине шестью матчами в обеих группах Первой лиги официально завершилась осенняя часть соревнований ПФЛ.

Таким образом, определились участники обеих групп, которые весной продолжат соревнование в новом формате.

Чемпионская группа

  • Полесье
  • Карпаты
  • Эпицентр
  • Нива Тернополь
  • Оболонь
  • ЛНЗ
  • Металлург
  • Кремень

Группа на выбывание

  • Прикарпатье
  • Диназ
  • Буковина
  • ФСК Мариуполь
  • Чернигов
  • Полтава
  • Скорук
  • Горняк-Спорт

Согласно Регламенту, по итогам соревнований два победителя чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, а третье и четвертое места сыграют в плей-офф с командами, занявшими 14 и 13 места в УПЛ соответственно.

Что касается Группы на выбывание, 8-я команда напрямую переходит во вторую лигу, а 7-я – сыграет в плей-офф со второй командой Второй лиги.

Чемпионская группа будет сформирована с учетом очков, полученных в матчах между собой. То же касается и Группы на выбывание. Весной на втором этапе команды Группы А проводят матчи только с командами Группы Б в два круга. Таким образом, всего команды сыграют 176 матчей. Одна команда проводит 22 матча в чемпионате.

Первая лига

14-й тур, 27 ноября

  • 12:00. Буковина – Нива Тернополь – 0:3
  • 12:00. Эпицентр – Прикарпатье – 2:0
  • 12:00. Карпаты – Полесье – 1:2
  • 12:00. Кремень – Чернигов – 3:0
  • 12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт – 5:0
  • 12:00. Скорук Томаковка – Полтава – 2:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Dar Veter
Значит Кремень все таки слил игру Металлургу 0:4 и на втором этапе ждет +6 назад.)
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