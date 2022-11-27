Первая лига. Матчи последнего 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 ноября в 12:00 пройдут заключительные поединки осенней части сезона
27 ноября в 12:00 пройдут заключительные поединки осенней части сезона в Первой лиге чемпионата Украины.
Для соблюдения принципов честной борьбы все матчи начнутся в одно время.
По 4 лучших команды из групп весной сыграют пульку за 1–8 места, а остальные – за 9–16 места.
Первая лига
14-й тур, 27 ноября
- 12:00. Буковина – Нива Тернополь
- 12:00. Эпицентр – Прикарпатье
- 12:00. Карпаты – Полесье
- 12:00. Кремень – Чернигов
- 12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт
- 12:00. Скорук Томаковка – Полтава
Турнирная таблица
Смотрите видеотрансляцию матчей 14-го тура
12:00. Буковина – Нива Тернополь
12:00. Эпицентр – Прикарпатье
12:00. Карпаты – Полесье
12:00. Кремень – Чернигов
12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт
12:00. Скорук Томаковка – Полтава
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Главные новости за 26 ноября на Sport.ua