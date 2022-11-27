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Чемпионат Украины
Буковина
27.11.2022 12:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
27 ноября 2022, 10:41 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:59
156
1

Первая лига. Матчи последнего 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября в 12:00 пройдут заключительные поединки осенней части сезона

27 ноября 2022, 10:41 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:59
156
1
Первая лига. Матчи последнего 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

27 ноября в 12:00 пройдут заключительные поединки осенней части сезона в Первой лиге чемпионата Украины.

Для соблюдения принципов честной борьбы все матчи начнутся в одно время.

По 4 лучших команды из групп весной сыграют пульку за 1–8 места, а остальные – за 9–16 места.

Первая лига

14-й тур, 27 ноября

  • 12:00. Буковина – Нива Тернополь
  • 12:00. Эпицентр – Прикарпатье
  • 12:00. Карпаты – Полесье
  • 12:00. Кремень – Чернигов
  • 12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт
  • 12:00. Скорук Томаковка – Полтава

Турнирная таблица

Смотрите видеотрансляцию матчей 14-го тура

12:00. Буковина – Нива Тернополь

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Карпаты – Полесье

12:00. Кремень – Чернигов

12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт

12:00. Скорук Томаковка – Полтава

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
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