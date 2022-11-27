Первая лига. Матчи последнего 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября в 12:00 пройдут заключительные поединки осенней части сезона в Первой лиге чемпионата Украины.

Для соблюдения принципов честной борьбы все матчи начнутся в одно время.

По 4 лучших команды из групп весной сыграют пульку за 1–8 места, а остальные – за 9–16 места.

Первая лига

14-й тур, 27 ноября

12:00. Буковина – Нива Тернополь

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Карпаты – Полесье

12:00. Кремень – Чернигов

12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт

12:00. Скорук Томаковка – Полтава

Турнирная таблица

Смотрите видеотрансляцию матчей 14-го тура

12:00. Буковина – Нива Тернополь

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Карпаты – Полесье

12:00. Кремень – Чернигов

12:00. ЛНЗ Черкассы – Горняк-Спорт

12:00. Скорук Томаковка – Полтава