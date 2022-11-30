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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 16:25 |
697
0

Самые дорогие игроки, которые пропускают ЧМ-2022

Рассказываем о футболистах, которые следят за мировым первенством из дома

30 ноября 2022, 16:25 |
697
0
Самые дорогие игроки, которые пропускают ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира идет полным ходом. За 2 тура зрители уже успели увидеть множество голов, сенсаций и просто неожиданных результатов. На ЧМ-2022 обязательно будут свои герои. А сейчас поговорим о тех футболистах, которые вынуждены наблюдать за главным турниром планеты со стороны.

Далее – самые дорогие игроки, которые пропускают чемпионат мира.

Джейдон Санчо (60 млн евро)

У сборной Англии настолько сильный состав, что в нем не нашлось места одному из самых талантливых вингеров страны – Джейдону Санчо. Правда, после перехода в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» место футболиста в национальной команде постоянно было под угрозой. В АПЛ Санчо не так стабилен, как в Бундеслиге, но он все равно остается игроком высокого уровня. Однако этого оказалось недостаточно для поездки на чемпионат мира. В сборной Англии действительно очень высокий уровень конкуренции.

Милан Шкриньяр (60 млн евро)

Качество Шкриньяра не подлежит сомнению – он является основным защитником «Интера» и сборной Словакии. Милану не посчастливилось поехать в Катар, поскольку словаки не прошли на чемпионат мира. Это время футболист может провести с пользой. Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» рассчитан до конца текущего сезона. Словаку нужно подумать о своем будущем и принять правильное решение. У защитника есть новое соглашение от «черно-синих» и предложение от «ПСЖ». Есть о чем задуматься и есть из чего выбирать.

Федерико Кьеза (60 млн евро)

Сборная Италии провалила отбор на ЧМ-2022, уступив Северной Македонии в плей-офф квалификации. Это плохо, в том числе и из-за того, что не получится оценить Федерико Кьезу на столь большом турнире. Вингер «Ювентуса» как раз восстановился после тяжелой травмы и, вероятно, мог бы помочь национальной команде на мундиале. Итальянец уже проявил себя, забивая важные голы в Лиге чемпионов и на Евро-2020. На чемпионате мира Кьеза мог бы утвердиться в статусе будущей (или уже настоящей) звезды «скуадры адзурры». Остается надеяться, что впереди у Федерико еще будут большие турниры.

Виктор Осимхен (70 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Нигерия впервые за 16 лет не вышла на чемпионат мира. Это стало большим разочарованием для болельщиков, которые разнесли стадион после решающего матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Ганы. У нигерийцев интересная команда. Они могли бы преподнести сюрпризы на мундиале. То же самое касается и Виктор Осимхена. Лучший бомбардир «Наполи» здорово провел первую часть сезона. В национальной команде у него тоже хорошие показатели – 23 матча и 15 голов. Но, поскольку Нигерии на мировом первенстве нет, футболист может сосредоточиться вместе с неаполитанцами на борьбе за скудетто.

Николо Барелла (70 млн)

Барелла – еще одна жертва обстоятельств. Было бы очень интересно увидеть на мировом первенстве одного из лучших полузащитников Серии А. Николо на хорошем счету и в «Интере», и в сборной Италии, но с поездкой в Катар у него не сложилось. Теоретически у Бареллы, как и у Кьезы, еще достаточно времени, чтобы выступить на серьезных международных турнирах. Но смогут ли итальянцы на них пройти? «Скуадра адзурра» ушла в перестройку, и кто знает, на сколько это затянется. Подобные процессы не всегда проходят легко и быстро.

Луис Диас (75 млн евро)

Диас хорошо выступает в «Ливерпуле» с самого начала после перехода в клуб. Но проявить себя на чемпионате мира вингер «красных» не сможет, поскольку сборная Колумбии не смогла выйти на мундиаль. У колумбийцев хорошая команда, но все же им не хватило качества, чтобы пройти отбор в Южной Америке. Для мерсисайдцев это хорошо, поскольку Диас подойдет с новыми силами к возобновлению сезона. В Премьер-лиге у «Ливерпуля» непростое положение, поэтому «красным» будет важно иметь максимально сильный состав сразу после ЧМ-2022.

Мохамед Салах (80 млн евро)

Еще один представитель «Ливерпуля» не поехал на чемпионат мира. Египет не прошел квалификацию на ЧМ-2022, уступив Сенегалу в драматической серии пенальти. Мохамед Салах тогда не реализовал 11-метровый, что практически лишило «фараонов» шансов на поездку в Катар. Для «красных», опять же, хорошо, что столь важный игрок подойдет отдохнувшим к возобновлению сезона. Но, наверняка, футболист предпочел бы поехать на мундиаль. Не факт, что Салаху еще представится такая возможность. У египтян не самая сильная команда.

Эрлинг Холанд (170 млн евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Так сложилось, что один из самых дорогих футболистов мира не попал на ЧМ-2022. Сборная Норвегии осталась за боротом чемпионата мира, а вместе с ней и Эрлинг Холанд. С другой стороны, у форварда «Манчестер Сити» были проблемы со здоровьем в последнее время, так что неизвестно, в какой форме он подошел бы к мундиалю. Но в любом случае такие игроки обязаны быть участниками столь крупных турниров. У Холанда еще все впереди, хотя он уже сейчас является главной звездой сборной Норвегии. Это может как помочь, так и навредить молодому нападающему, но пока Эрлинг остается невозмутимым.

Текст: meta.ua/uk/sport

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Источник Sport.ua
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