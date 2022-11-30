ИСМАИЛИ: «Украина - замечательная страна с фантастическими людьми»

Левый фулбек «Лилля» Исмаили, который ранее в течение длительного времени выступал за «Шахтер» и вынужден был покинуть стан «горняков» после начала российско-украинской войны, рассказал о том, как оказался в Украине, что дала ему страна и какие воспоминания сохранились у него о ней.

- После трех с половиной сезонов в Португалии вы отправляетесь в Украину. Почему такой выбор?

- Всего через шесть месяцев в «Браге», где я смог продемонстрировать свои качества, я присоединился к донецкому «Шахтеру». Решение было принято легко, так как «Шахтер» подписывает много бразильцев. Это известный клуб в Бразилии. Когда я получил от него предложение, я долго не думал. Я хотел там развиваться и познакомиться с этим клубом. И задержался на девять лет.

- Вы выиграли там 6 титулов чемпиона Украины, сыграли 9 европейских кампаний. Что вы сохранили в памяти от проведенных там лет?

- Эти девять с половиной лет были очень счастливым временем в моей жизни. Некоторые моменты, конечно, были не настолько оптимистичны. Сначала была ситуация в Донецке, потом война в Украине. Но если говорить о футболе, я был очень счастлив в «Шахтере». Я выиграл там много титулов и закрепил там свою карьеру. Меня вызывали в сборную Бразилии, пока я был там. У меня много хороших воспоминаний о клубе. Матчи Лиги чемпионов, титульные матчи… Я буду помнить их всю жизнь. Сложно выделить какой-то конкретный момент... Может быть, какие-то голы в Лиге чемпионов. Я хорошо провел время в «Шахтере». Я также надеюсь испытать многое здесь, в «Лилле».

- В 2016 году к вам пришел новый тренер Паулу Фонсека, с которым вы говорите на одном языке. Насколько ваш профайл совместим с его игровыми идеями?

- Когда Паулу Фонсека пришел в «Шахтер», я стал игроком стартового состава. Я помню разговор, который у нас был. Я был тогда одним из лучших игроков в команде. Помню, как только он приехал, он попросил меня остаться в клубе, сказал, что хочет сохранить меня. Это придало мне большую уверенность. Я верил в его проект. Думаю, за все время своего пребывания там он заставил «Шахтер» развиваться в правильном направлении. Мы добились больших успехов. Это было очень полезно, и я многому научился, работая с ним.

- Десятилетие в «Шахтере» - это и десятилетие жизни в Украине. Какая у вас связь с этой страной, которая чем-то напоминает вашу вторую родину?

- Украина прекрасная страна. Десять лет, которые я провел там, были замечательными. До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина — замечательная страна, населенная фантастическими людьми. Помимо моей футбольной жизни, у меня еще много друзей в Украине. Все мои дети были зачаты в Украине. Они родились в Бразилии, но сделаны в Украине (улыбается). Поэтому у меня сказочные воспоминания об этой стране. Я надеюсь, что она скоро сможет выйти из этой ситуации, чтобы я мог снова навестить ее и хорошо провести там время.

- Как именно вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Украине? Поддерживаете ли вы связь с друзьями, которые все еще живут там?

- Ситуация сложная. Представьте, что ваша страна захвачена соседней страной, которая хочет аннексировать вашу территорию. Это совершенно абсурдная война. Я нахожусь в контакте с людьми. Здесь, во Франции, сейчас живут два человека, которые работали со мной в Украине. Я помогаю им и их близким. Они рассказывают нам, что происходит там каждый день. Это очень печально. Трудно понять, через что сейчас проходят украинцы. Есть много страданий. Но я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из «Шахтера» и надеюсь, что скоро все наладится.

- В феврале 2022 года вы сыграли свой последний матч за «Шахтер». Когда вы приняли решение вернуться в Бразилию?

- В феврале мы были на предсезонке в Турции. Ходили слухи о войне. Мы готовились к старту чемпионата и сыграли два товарищеских матча. Мы отыграли в субботу, а в воскресенье улетели обратно в Украину. В четверг, 24 февраля, началась война. Все было очень запутанно. Никто не знал, что делать, в том числе и клуб. Мы укрылись в безопасном месте и стали ждать, пока кто-нибудь придет нам на помощь. У нас не было выбора, кроме как покинуть страну. Мы не могли оставаться там, в этой ситуации, когда никто не знал, что произойдет. Я уехал на третий день войны. Некоторые люди оставались дольше этого и... и... Эту ситуацию сложно объяснить.

- Итак, вы вернулись домой в Ивинхему.

- Да, это правда. Мы вернулись в Бразилию, в Ивинхему и Анжелику, два соседних города. Я переехал на свою ферму, где решил мысленно перезарядиться после всего, через что мы прошли. Я думаю, что у природы есть сила, чтобы сделать нас лучше. Я остался там со своей семьей, и мы проводили время вместе, пытаясь забыть, через что мы прошли. Я немного изолировал себя, я не разговаривал со многими людьми.

- Несколько месяцев вы поддерживали форму с индивидуальным тренером. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы бросить футбол?

- Изначально, когда я уезжал из Украины, я ничего не делал, во всяком случае абсолютно ничего, что имело бы отношение к футболу. Я довольствовался отдыхом физически и умственно. Я думал об уходе на пенсию, да. Я много обсуждал это с женой. Я думал... Часть меня хотела все бросить, а другая говорила продолжать. Это была настоящая дилемма. Психологически это было тяжелое время из-за всего, что я пережил в Украине. Футбол больше не был моим приоритетом. Да, поэтому я думал об уходе. Но через несколько месяцев я снова начал думать о том, чтобы играть. Затем мне позвонил Паулу Фонсека и спросил, не хочу ли я вернуться. Именно в этот момент я обратился к личному тренеру по физподготовке, чтобы он помог мне обрести лучшие кондиции на случай, если «Лилль» захочет меня завербовать.

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- В начале августа вы садитесь в самолет в направлении Лилля. Вы долго колебались, прежде чем принять этот вызов?

- Нет. Я больше колебался раньше, когда думал об уходе из футбола. Но когда я поговорил с Паулу Фонсекой, когда он рассказал мне о «Лилле», нет, в то время я был полон решимости. Я очень хотел снова с ним поработать. Я чувствовал, что будет важно работать с кем-то, с кем я работал раньше и с кем добился успеха. И, прежде всего, учитывая, что я собирался развиваться в таком чемпионате, как Лига 1, и в таком клубе, как «Лилль», решение было принять легко.

- Вас уже вызывали в сборную Бразилии, в 2018 году, но вы так и не провели ни одного матча. Это разочарование в карьере?

- Нет. Считаю, что осуществил свою мечту, будучи вызванным в состав сборной. Как всем известно, в Бразилии отличные игроки. На моей позиции играют прекрасные футболисты. Я всегда мечтал играть за «селесао», как и все бразильские игроки. Я начинал в клубе из города с населением в 10 тысяч человек, а в итоге оказался в сборной Бразилии. Хоть я и не выходил на поле в этой футболке, это все равно моя мечта. У меня нет ощущения незавершенности, потому что я не сыграл. Конечно, мне бы хотелось сыграть, но я доволен тем, чего добился.

- Перед этим, в мае 2017 года, вы выразили заинтересованность в том, чтобы сыграть за сборную Украины. Почему этого не произошло?

- Честно говоря, я очень уважаю Украину и ее народ за все то, что мне дала эта страна. В то время Андрей Шевченко был тренером сборной Украины. Мы разговаривали несколько раз, и эта возможность рассматривалась. Но в итоге я предпочел не идти до конца. Думаю, на моей позиции в Украине есть несколько отличных игроков, а также много молодежи, у которых впереди светлое будущее. В то время я думал, что мне не имеет смысла приходить в сборную Украины. Тем не менее, я был счастлив, что они хотели меня.

- Вы болеете за сборную Бразилии на чемпионате мира?

- Безусловно! В этом году Бразилия выиграет свой шестой чемпионат мира, я это чувствую или, по крайней мере, надеюсь (смеется). Это очень сложный чемпионат мира. Мой прогноз на победителя? Бразилия!