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  4. Еще один защитник. Боец UFС встал на защиту Месси после угроз от Канело
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 10:35 |
440
1

Еще один защитник. Боец UFС встал на защиту Месси после угроз от Канело

Сантьяго Понзиниббио ответил мексиканскому боксеру

30 ноября 2022, 10:35 |
440
1
Еще один защитник. Боец UFС встал на защиту Месси после угроз от Канело
Instagram. Сантьяго Понциниббио

Боец полусреднего веса UFC Сантьяго Понциниббио обратился к абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу после угроз боксера в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси:

«Я был зол. Нет смысла угрожать Месси, все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить.

Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знают Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком».

Месси провел отличный матч. Если ты хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины», – сказал Понзиниббио в интервью MMA Fighting.

Отметим, что после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины, где видно, как в ходе празднования Месси откинул обменяную футболку подальше ногой.

Отметим, что ранее на защиту звездного аргентинца стал Тайсон Фьюри.

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Источник MMA Fighting
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Месси очень порядочный и уважительный спортсмен .Человек просто опустошен после тяжелейшего матча.Ничего предосудительного а тем более нелюбви к Мексике в его действиях не было 
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