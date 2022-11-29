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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 23:52 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:53
157
0

Англия повторила результат группового турнира ЧМ-2006

Родоначальники футбола выиграли группу В

29 ноября 2022, 23:52 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:53
157
0
Англия повторила результат группового турнира ЧМ-2006
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии заняла первое место в итоговой таблице квартета В групповой стадии чемпионата мира 2022. Случилось это впервые за последние 16 лет.

Команда Гарета Саутгейта набрала в трех матчах 7 очков. Она обыграла Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а также сыграла вничью с США (0:0).

Англичане стали первыми в группе мундиаля впервые с 2006 года. Тогда они также набрали 7 очков в квартете с Парагваем, Тринидадом и Тобаго и Швецией.

На ЧМ-2006 Англия дошла до четвертьфинала, где уступила Португалии в серии послематчевых пенальти.

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Источник Sport.ua
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