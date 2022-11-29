Англия повторила результат группового турнира ЧМ-2006

Сборная Англии заняла первое место в итоговой таблице квартета В групповой стадии чемпионата мира 2022. Случилось это впервые за последние 16 лет.

Команда Гарета Саутгейта набрала в трех матчах 7 очков. Она обыграла Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а также сыграла вничью с США (0:0).

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Англичане стали первыми в группе мундиаля впервые с 2006 года. Тогда они также набрали 7 очков в квартете с Парагваем, Тринидадом и Тобаго и Швецией.

На ЧМ-2006 Англия дошла до четвертьфинала, где уступила Португалии в серии послематчевых пенальти.