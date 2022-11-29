Сборная Англии достигла на ЧМ гвардейского голевого юбилея
Родоначальники футбола покорили отметку в 100 голов
Во вторник, 29 ноября, в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 сборная Англии добилась победы над командой Уэльса со счетом 3:0.
Таким образом, английская команда довела счет своим голам в финальных стадиях мундиалей до 100. Она стала седьмой сборной, которой покорилась отметка в 100 голов на чемпионатах мира.
Сборных, имеющие 100 и больше голов на чемпионатах мира
1. Бразилия – 232 гола
2. Германия – 228
3. Аргентина – 140
4. Италия – 128
5. Франция – 126
6. Испания – 107
7. Англия – 100
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