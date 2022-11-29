Сборная Англии достигла на ЧМ гвардейского голевого юбилея

Во вторник, 29 ноября, в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 сборная Англии добилась победы над командой Уэльса со счетом 3:0.

Таким образом, английская команда довела счет своим голам в финальных стадиях мундиалей до 100. Она стала седьмой сборной, которой покорилась отметка в 100 голов на чемпионатах мира.

Сборных, имеющие 100 и больше голов на чемпионатах мира

1. Бразилия – 232 гола

2. Германия – 228

3. Аргентина – 140

4. Италия – 128

5. Франция – 126

6. Испания – 107

7. Англия – 100