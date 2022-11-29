Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину

35-летний Марио Ферри, который выбежал на поле во время матча чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре с футболкой с надписью «Спасите Украину», рассказал об этом протесте и смысле, который вкладывал в него сам итальянец.

«Я остался на месяц в Украине, в марте. Увозил людей на автобусе из Киева в Польшу. В течение месяца каждый день вместе с моим другом: граница – Киев, граница – Киев. Этот месяц был невероятно эмоционален для меня. Помню все: детей, стариков, женщин, которые пытались выбраться в марте. Для меня это было эмоционально, я помню все. Мое сердце разбито после того, что я увидел. Помню войну, людей, как был в Буче, Ирпене. Ездил в Ивано-Франковск, видел [как летят] бомбы. А теперь, имея такую ​​возможность, со всеми своими амбициями и от всего сердца решил сделать важное сообщение в Катаре.

Катар сейчас... Весь мир сейчас в Катаре. Это было мощное заявление в серьезном матче. «Спасите Украину» – я хочу, люди, итальянцы стремятся к миру в Украине. Остановите войну. Проблема политическая, и заключается в территориях. Но люди – это тоже большая проблема, не правда ли? Умирающие семьи... Это заявление – от всего моего сердца.

Что произошло после забега? Охрана меня поймала, и я пошел в полицейский участок внутри стадиона. Я пробыл там час, но пришел президент ФИФА Джанни Инфантино, и сказал мне: «Почему, почему мой друг, Falco? Почему ты выбежал на стадионе в Катаре? Ты мог выбрать другой стадион: в Лиге чемпионов, в Серии А – почему в Катаре? Это же большая проблема!». Но полицейские оказались очень вежливыми: вода, чай, кофе. И они меня не трогали.

Я сказал Инфантино: «Господин президент, я извиняюсь за это, но это заявление для меня – очень важное и не является шуткой». И когда начал говорить с Инфантино, то рассказал ему старую итальянскую историю о полицейских и грабителе Люпене. Да, я выбежал на поле, но сделал это с миром. Он улыбнулся и поговорил с полицейскими, после чего обратился ко мне и сказал, что я свободен. Именно из-за этого заявления для всего мира. Да, я выбежал, да, меня поймали, но полиция меня не трогала, и в итоге мое заявление признали не таким уж плохим, а даже хорошим. Мне позволили остаться, но попросили не выбегать больше на поле. Меня выпустили, и я теперь здесь», – рассказал Марио.