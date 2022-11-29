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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:21 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:34
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Мемфис ДЕПАЙ: «Плей-офф – это всегда серьезно»

Нидерландский форвард – о победе сборной в группе А ЧМ-2022

29 ноября 2022, 22:21 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:34
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Мемфис ДЕПАЙ: «Плей-офф – это всегда серьезно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий сборной Нидерландов и испанской «Барселоны» Мемфис Депай дал оценку завоеванию командой 1 места в итоговой таблице квартета А групповой стадии мундиаля. Напомним, во вторник 29 ноября, в матче 3-го тура «оранжевые» со счетом 2:0 обыграли Катар.

«С точки зрения физической подготовки все прошло хорошо. Всегда может быть лучше, но я в целом доволен. Думаю, я готов проводить на поле весь матч.

Плей-офф – это всегда серьезно. Сейчас мы вышли из группы. Все думали, что будет легко, но на деле всегда оказывается иначе. Мы можем быть довольны исходом группового этапа.

Что касается Гакпо, то это фантастический футболист. Он уверенно действует перед воротами и обладает всеми качествами, необходимыми для этой сборной. Здорово, что он снова забил. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – заявил Депай.

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Источник Voetbal International
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