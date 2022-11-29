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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 19:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:38
974
1

Сборная Нидерландов сохраняет уникальную стабильность на чемпионатах мира

«Оранжевые» сыграют в плей-офф ЧМ-2022

29 ноября 2022, 19:31 | Обновлено 29 ноября 2022, 20:38
974
1
Сборная Нидерландов сохраняет уникальную стабильность на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, во вторник 29 ноября, сборная Нидерландов в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, со счетом 2:0 обыграла команду Катара. Победа позволила команде Луи ван Гала финишировать на 1 месте в таблице квартета А и завоевать путевку в 1/8 финала мундиаля.

Таким образом, сборная Нидерландов стала участницей плей-офф одиннадцатого из 11-ти чемпионатов мира в своей истории. «Оранжевые» принимали участие в мундиалях 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов. Напомним, на ЧМ в 1934 и 1938 годах групповой стадии не было — команды сразу начинали борьбу с 1/8 финала.

Как известно, в 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с командой, которая займет второе место в группе B, где играют Англия, Уэльс, Иран и США.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу
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Источник Opta
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Dar Veter
Сначала Иран, а потом Англия.
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