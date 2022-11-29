ВИДЕО. Игрок Барселоны увеличил преимущество Нидерландов в игре с Катаром

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара.

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На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Вначале второго тайма преимущество команды увеличил Френки Де Йонг из «Барселоны». Подачу с правого фланга защитник перевел на дальнюю штангу, где Депай не обыграл голкипера с близкого расстояния, а где Йонг добил в пустые!

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