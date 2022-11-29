Чемпионат мира29 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:35
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ВИДЕО. Игрок Барселоны увеличил преимущество Нидерландов в игре с Катаром
Френки Де Йонг отличился на 49-й минуте
29 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:35
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Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара.
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На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Вначале второго тайма преимущество команды увеличил Френки Де Йонг из «Барселоны». Подачу с правого фланга защитник перевел на дальнюю штангу, где Депай не обыграл голкипера с близкого расстояния, а где Йонг добил в пустые!
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