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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:35
628
0

ВИДЕО. Игрок Барселоны увеличил преимущество Нидерландов в игре с Катаром

Френки Де Йонг отличился на 49-й минуте

29 ноября 2022, 18:11 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:35
628
0
ВИДЕО. Игрок Барселоны увеличил преимущество Нидерландов в игре с Катаром
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Вначале второго тайма преимущество команды увеличил Френки Де Йонг из «Барселоны». Подачу с правого фланга защитник перевел на дальнюю штангу, где Депай не обыграл голкипера с близкого расстояния, а где Йонг добил в пустые!

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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