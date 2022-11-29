Чемпионат мира
29.11.2022 17:00 - : -
Чемпионат мира29 ноября 2022, 03:26 |
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Нидерланды – Катар. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 29 ноября в 17:00 поединок Мундиаля-2022
29 ноября 2022, 03:26 |
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Во вторник, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете А, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара.
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Поединок состоится в Эль-Хаурее, на поле стадиона «Аль-Байт». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Катар
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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