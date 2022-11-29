Чемпионат мира29 ноября 2022, 18:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
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5
Фанат, выбежавший на поле в футболке с надписью «Слава Украине», свободен
Марио Ферри отпустили без последствий
29 ноября 2022, 18:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
1335
5
Итальянца Марио Ферри, который вчера выбежал на поле на матче ЧМ-2022 Португалия – Уругвай (2:0) и выразил поддержку Украине, отпустили без последствий.
«Столько эмоций в этот момент… Никаких последствий, я свободен!», – написал активист в социальных сетях, опубликовав фото своей акции.
Отметим, что ранее Ферри заявил, что он был месяц на войне в Киеве.
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Комментарии 5
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простіше кажучи - дебіли
соромно має бути шурналістам зі спорт юа)) базові знання англійської мови відсутні...
save ukraine= слава украине??
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