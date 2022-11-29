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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 18:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
1335
5

Фанат, выбежавший на поле в футболке с надписью «Слава Украине», свободен

Марио Ферри отпустили без последствий

29 ноября 2022, 18:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:42
1335
5
Фанат, выбежавший на поле в футболке с надписью «Слава Украине», свободен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Ферри

Итальянца Марио Ферри, который вчера выбежал на поле на матче ЧМ-2022 Португалия – Уругвай (2:0) и выразил поддержку Украине, отпустили без последствий.

«Столько эмоций в этот момент… Никаких последствий, я свободен!», – написал активист в социальных сетях, опубликовав фото своей акции.

Отметим, что ранее Ферри заявил, что он был месяц на войне в Киеве.

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Марио Ферри ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война Португалия - Уругвай
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Источник Sport.ua
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Вова Чертрогатый
простіше кажучи - дебіли
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+1
Вова Чертрогатый
соромно має бути шурналістам зі спорт юа)) базові знання англійської мови відсутні...
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+1
32may
save ukraine= слава украине??
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+1
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