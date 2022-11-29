Фанат, выбежавший на поле в футболке с надписью «Слава Украине», свободен

Итальянца Марио Ферри, который вчера выбежал на поле на матче ЧМ-2022 Португалия – Уругвай (2:0) и выразил поддержку Украине, отпустили без последствий.

«Столько эмоций в этот момент… Никаких последствий, я свободен!», – написал активист в социальных сетях, опубликовав фото своей акции.

Отметим, что ранее Ферри заявил, что он был месяц на войне в Киеве.