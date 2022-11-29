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Чемпионат Европы
29 ноября 2022, 15:49 |
884
2

Фанат, который выбежал на поле на матче ЧМ: «Я был месяц на войне в Киеве»

Марио Ферри – о поддержке Украины

29 ноября 2022, 15:49 |
884
2
Фанат, который выбежал на поле на матче ЧМ: «Я был месяц на войне в Киеве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Ферри

Итальянец Марио Ферри, который вчера выбежал на поле на матче ЧМ-2022 Португалия – Уругвай (2:0) и выразил поддержку Украине, прокомментировал свой поступок:

«Я вернулся.

Я назову это «Последний танец» — мое последнее выбегание на футбольное поле, я хотел прислать важные для меня месседжи, с которыми прожил в последние месяцы.

1. Месседж для Ирана, где мои друзья страдают, где женщин не уважают. Мир должен измениться, мы можем сделать это вместе сильными жестами, идущими от сердца, с мужеством.

2. ФИФА запретила капитанские повязки с радугой и флаги за права человека на трибунах, они заблокировали всех, кроме меня. Как Робин Гуд 2.0, я нес послание народу. Мы хотим свободного мира, уважающего все расы и все идеи.

3. Спасите Украину. Я был месяц на войне в Киеве добровольцем и видел, как страдают эти люди. Мы хотим мира в Украине. Слава Украине.

Спасибо за все сообщения любви, которые приходят ко мне со всего мира, Ирана и Украины. Нарушение правил, если вы делаете это ради хороших целей, никогда не будет преступлением».

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Марио Ферри Португалия - Уругвай российско-украинская война ЧМ-2022 по футболу
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Комментарии 2
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Serhiy Vyhryst
Ми хочемо миру, тому я місяць воював. Залізна логіка.
Може просто припинити стріляти
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PETP0
Красень!
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