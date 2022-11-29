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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 17:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 17:56
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ВИДЕО. Звезда Нидерландов вывел вперед команду в матче против Катара

Коди Гакпо забил на 26-й минуте

29 ноября 2022, 17:29 | Обновлено 29 ноября 2022, 17:56
999
0
ВИДЕО. Звезда Нидерландов вывел вперед команду в матче против Катара
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Классен отдал мяч на левый фланг для Гакпо, а тот дошел до центра штрафной и пробил в дальний угол. Отметим, что это уже 3-й гол на этом мундиале для 23-летнего нападающего.

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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