Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

Главные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

После поражения «Днепра-1» от «Кривбасса» из турнирной таблицы исчезает последний «ноль».

Днепряне завершают две свои рекордные беспроигрышные серии – 19-матчевую общую (+17=2) и 9-матчевую гостевую (+8=1). Последний раз сине-бело-голубые уступали соперникам 24 октября 2021 года – 0:2 в гостях с «Динамо».

«Днепр-1» забивает 20 игр подряд, поднимая планку клубного достижения, а на чужих полях – 10.

Подопечные Александра Кучера реализовывают 6-й пенальти кряду.

«Кривбасс» становится 7-м клубом, одержавшим 30 волевых побед.

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Ворсклой» (мячи 7-2).

Горняки продлевают беспроигрышную серию в домашних баталиях с полтавчанами до 27 игр (+23=4), повторяя свой же рекорд чемпионатов Украины, установленный в поединках с «Карпатами».

Безничейная и голевая серия оранжево-черных во встречах с бело-зелеными на своем поле достигает 17 матчей (+16-1).

Игор Йовичевич празднует 10-ю викторию во главе «Шахтера» (ЧУ – 9, ЕК – 1). При этом хорват впервые выигрывает у Виктора Скрипника, которому уступил во всех трех предыдущих тренерских дуэлях.

Горняки забивают 12 игр кряду, а обходятся без поражений в родных стенах – 17 (+14=3).

Виктор Матвиенко проводит 150-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 96, КУ – 10, СК – 2, ЕК – 42), Богдан Михайличенко – 100-й за украинские клубы (ЧУ – 80, КУ – 7, ЕК – 13), а Георгий Судаков – 50-й в карьере (ЧУ – 33, КУ – 2, ЕК – 12, СУ – 3).

Команды Мирчи Луческу подписывают 60-ю мировую в чемпионатах Украины.

«Динамо» проводит 40-й безголевой поединок на своем поле.

Денис Гармаш проводит 350-й матч в рядах киевлян (ЧУ – 227, КУ – 28, СК – 7, ЕК – 88), а Владислав Кабаев – 200-й в карьере (ЧУ – 160, КУ – 10, ЕК – 30).

Личный рекорд устанавливает «Металлист 1925», чья сухая гостевая серия достигает 327 минут.

30-й матч «Черноморца» и «Металлиста» в украинских чемпионатах 10-й раз завершается вничью.

Сине-черные не могут одолеть желто-синих 12 игр подряд (=7-5).

Одесситы не пропускают 3 матча кряду (270 минут), а харьковчане не забивают – 4 (376 минут).

Беспроигрышная серия «Зари» на своем поле достигает 13 игр (+10=3), а домашняя голевая - 14.

«Львов», заработавший 3-ю «баранку» кряду (мячи 0-4), терпит 40-е поражение на своем поле.

Подопечные Олега Дулуба пропускают в общем 10 игр подряд, а в родных стенах – 11, обновляя личный антирекорд.

«Львов», который не забивает 328 минут кряду, 30-й раз не может взломать оборону гостей.

Назарий Ныч проводит 66-й поединок в УПЛ и становится новым рекордсменом «горожан», обойдя Рафаэла Сабину.

Павел Ориховский, 3-й раз поразивший ворота львовян, становится автором 100-го гола «Колоса» в элитном дивизионе, в том числе 10-го во встречах с «Львовом».

Павел Ориховский становится вторым игроком ковалевцев после Владимира Лысенко, забившим 10 мячей в УПЛ.

«Колос» реализовывает 7-й пенальти подряд.

60-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Олег Дулуб (+17=19-24, 56-79), 20-й - Ярослав Вишняк. (+9=6-6, 19-21).

«Ингулец» обновляет клубное достижение, продлив домашнюю безничейную серию до 10 игр (+4-6).

«Верес» терпит 4-е поражение подряд (мячи 2-7).

Ровенчане устанавливают личный антирекорд, пропуская 11 игр кряду.

Черно-красные проводят 70-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Александрия» завершает свою рекордную домашнюю серию без ничьих, которая составила 19 игр (+12-7). Последний раз подопечные Юрия Гуры делили очки с гостями 28 ноября 2020 - 0:0 с… «Рухом».

Черно-желто-зеленые пропускают 40-й мяч с пенальти.

90-й матч в чемпионатах Украины проводит Леонид Кучук (+35=27=28, 107-97).

«Рух» подписывает 20-ю мировую в элитном дивизионе, в том числе 10-ю при Леониде Кучуке.

Желто-черные устанавливают новый личный рекорд, забивая 7 игр кряду.

350-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Гладкий («Черноморец»), 150-й - Артем Ситало («Ингулец»), 1-й - Денис Пидгурский («Рух») и Даниил Кайдалов («Металлист»), ставший первым футболистом 2006 г. р., сыгравшим в элитном дивизионе.

5-й мяч в УПЛ забивает Дмитрий Крыськив, 1-й – Ярослав Карабин (в 15-й игре).

8-й пенальти из 10 реализовывает Артем Довбик, 7-й из 8 – Павел Ориховский, 2-й из 3-х – Михаил Мудрик.

28-й удар с «точки» Виктора Цыганкова 4-й раз не завершается голом.

9-ю пенальтийскую дуэль из 22-х выигрывает Дмитрий Ризнык, 2-ю из 3-х – Олег Мозиль.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Назарий Муравский (в 28-й игре), Владислав Шарай (в 30-й) и Юрий Климчук (в 83-й).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ