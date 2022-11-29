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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 13:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 13:38
2940
3

Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1

Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

29 ноября 2022, 13:26 | Обновлено 29 ноября 2022, 13:38
2940
3
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
СК Днепр-1

Последний игровой день в первом круге был испорчен не только сигналами воздушной тревоги, но и погодой. Холодный дождь и снег местами превращали футбольные матчи в экстремальные зрелища. Не обошлось и без скандалов. В частности, в игре «Шахтер» – «Ворскла» арбитр Балакин назначил два спорных пенальти в ворота полтавчан. «Динамо» не смогло переиграть «Металлист 1925». Лидер первенства – «Днепр-1» – в дерби проиграл «Кривбассу». Это первое поражение подопечных Кучера в нынешнем сезоне.

Матч тура

На «Арене Львов» встретились претенденты на еврокубковую «зону» – «Шахтер» и «Ворскла». Матч получился ярким, результативным и скандальным. В начале второй половины встречи «горняки» вели с перевесом в два мяча. Казалось, дело сделано. Но сначала Сефери отквитал один мяч, а затем Траоре с «точки» неудачно исполнил «паненку». А еще чуть позже полтавчане усилиями Челядина сравняли счет. Но за четыре минуты до конца основного времени Мудрик с пенальти забил победный для «Шахтера» гол.

Скандал тура

В игре «Шахтер» – «Ворскла» в ворота «горняков» арбитр Балакин назначил два пенальти. Первый – за сомнительный фол против Траоре. «Потерпевший» пробил очень неудачно, а главное – несильно: Ризнык сумел ногами отбить мяч. Второй одиннадцатиметровый Балакин назначил за четыре минуты до конца матча после просмотра ВАР. В том эпизоде мяч попал в руку Фелипе. Приговор судьи четко исполнил Мудрик. После матча главный тренер ворсклян Скрипник и некоторые его подопечные эмоционально высказывали претензии судейской бригаде.

Слова тура

Высказывал свои претензии главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник и на послематчевой пресс-конференции: «Теперь понятно, зачем «Шахтеру» ВАР. Самое досадное поражение в этом году... «Шахтер» выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти».

Газон тура

Не футбол, а пародия на игру: приблизительно так можно охарактеризовать матч между «Ингульцом» и «Вересом». Точнее, не саму игру, а состояние поля в Петровом. Сплошное болото вперемешку с песком – в таких условиях футболисты обеих команд соревновались и друг с другом, и с газоном. Почему матч не перенесли на другую арену, и почему на него назначили главным арбитром Дмитрия Кривушкина, с которого прикалывается вся наша первая лига – эти вопросы так и остались без ответов.

Ничья тура

Под занавес первого круга «Динамо» наконец-то пришло в себя. И начало исправно набирать очки. В случае победы над «Металлистом 1925» киевляне могли выйти на третье место в таблице. Но не вышли. Поединок против харьковчан для команды Луческу сложился непросто. Они хоть и больше контролировали мяч, но порой не знали, что с ним делать. Не хватало завершающей передачи, завершающего удара. Не хватило и точности в самый нужный момент, когда Цыганков подошел к «точке». Поэтому закономерная ничья, хотя «бело-синие» при желании могут сетовать на невезение.

Сейв тура

На последних минутах первого тайма игры «Динамо» – «Металлист 1925» Вачиберадзе нарушил правила против Сидорчука в пределах штрафной площади. Арбитр Козыряцкий без промедлений назначил пенальти в ворота харьковчан. Цыганков пробил и сильно, и вроде бы точно, но голкипер гостей Мозиль все равно сумел отбить мяч.

Оправдание тура

После игры с «Металлистом 1925» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу посетовал на то, что соперник «тянул» время. И порекомендовал брать пример с арбитража на ЧМ-2022: «Сейчас на чемпионате мира прослеживается тенденция увеличения количества компенсированного времени. У нас же команды, которые устраивает счет, тянут время, они долго проводят замены и медленно вводят мяч в игру.

Нужно попробовать брать пример с чемпионата мира - добавлять столько времени, сколько было потрачено соперником. Возможно, мы придем к этому в следующем году. Ведь такие задержки сбивают темп игры».

Дебют тура

На 82-й минуте встречи «Черноморец» – «Металлист» в составе гостей на поле вместо Картушова вышел Кайдалов. Это дебют молодого форварда за первую команду «Металлиста». Но самое интересное в том, что Даниил стал самым юным дебютантом «Металлиста» в истории чемпионатов Украины. На момент матча форварду было 16 лет и 293 дня. Параллельно Кайдалов стал самым молодым футболистом первого круга УПЛ. Что касается его игры против одесситов, то футболист «отметился» лишь желтой карточкой.

Экстрим тура

«Динамо» и «Металлисту 1925» повезло: они в субботу сыграли на стадионе «Динамо» при нормальной погоде. Но на следующий день в Киеве шел снег, и игра на динамовском стадионе между «Зарей» и «Минаем» лишь издали напоминала футбол. Порой из-за снежной пелены не было видно не только разметки на поле, но и мяча.


ФК Заря

Празднование тура

Уже в компенсированное ко второму тайму время в матче «Заря» – «Минай» номинальные гости сравняли счет: после розыгрыша углового в суматохе Твердохлибу удалось затолкать мяч в сетку. Радости Егора и его одноклубников не было предела. Футболисты устроили кучу-малу, и за здоровье автора ничьей пришлось попереживать: коллеги могли его просто задавить в сутолоке. К счастью, все обошлось.

Драка тура

И пошли они стенка на стенку. В конце матча «Александрия» – «Рух» на поле вспыхнула драка, в которой принимали участие не только футболисты, но и некоторые тренеры. В добавленное время ко второму тайму футболист «Руха» Рунич опасно пошел в подкат против игрока «Александрии» Бабогло. Началось выяснение отношений, которое не закончилось словесной перепалкой, а переросло в полноценную потасовку, в которой «отличились» не только футболисты обеих команд, но и наставник львовян Кучук.

Дерби тура

Первое за долгое время днепровское дерби в УПЛ – «Днепр-1» против «Кривбасса». Матч полностью оправдал некогда принципиальную вывеску. Игра получилась напряженной, принципиальной и яркой. Первыми открыли счет гости: Довбык четко реализовал одиннадцатиметровый удар. Однако хозяева не собирались сдаваться. И спустя пять минут Волошин восстановил равновесие. Во второй половине игры забить могли и те, и другие: моментов хватало. Больше повезло подопечным Вернидуба: отличился Дебелко. Хотя на одно лишь везение списывать нечего: криворожане заслужили победу.

Символическая сборная тура: Мозиль – Пердута, Дибанго, Мирошниченко – Судаков, Ориховский – Крыськив, Мудрик, Татарков – Дебелко, Довбик.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Саша Денисов
Після ліквідації опг уаф більше не буде скандальних, куплених ахмєтам перемог іржавої помийки
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+2
wojsergivan
бабло ахметки делает счет зато нет света
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0
Gargantua
я матч Шахтер - Ворскла не смотрел, но по обзору думал что пенальти законный. 
вчера же посмотрел разбор в татотаке и еще раз посмотрел нарезку матча.
И я понял что я ошибся. Пенальти абсолютно не обоснован.
во-первых, мяч в руку попал отскочив от колена. во-вторых при навесе в офсайде стоял Сикан. офсайд активный, он прямо перед голкипером.
и такой пенальти пропустил ВАР.
это конечно приговор нашему павелковскому футболу. 
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0
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