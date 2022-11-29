Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре

Сборной Сербии грозит наказание от ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча второго тура ЧМ-2022 против Камеруна (3:3). Пока балканские футболисты пытались набрать свои первые очки на мундиале, их фанаты скандировали, что «Косово – это Сербия», и вывесили на трибунах флаг россии, которую отстранили от плей-офф чемпионата мира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

На самом деле проблемы друзей россии начались с того, что еще перед матчем с Бразилией (0:2). В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг с изображением Косово в составе страны, что стало поводом для международного скандала. Футбольная ассоциация и НОК Косово уже подали жалобу в МОК и ФИФА на Федерацию футбола Сербии из-за данного инцидента.

Затем посыл своих футболистов подхватили сербские фанаты, которые кричали, что «Косово – это Сербия» и в поединке с бразильцами, и в матче второго тура с Камеруном. А затем во время противостояния с африканской сборной на стадионе «Эль Джануб» любители «русского мира» еще и вывесили флаг россии.

Сербские фанаты объединили флаги россии и Сербии в один общий, написав на нем: «Одни цвета, одна вера». И за это, по мнению спортивного юриста Михаила Прокопца, Сербии может достаться от ФИФА:

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков. Это правила строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то последует наказание».

Флаг россии не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии – ФИФА может расценить это как политическое высказывание. Если они будут трактовать так, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана, ее сами назначают. Главное правило – на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания».

Отметим, что ранее в фанзонах сербские болельщики уже не раз скандировали кричалки в поддержку рф, оскорбления в адрес НАТО и даже заявляли, что «Крым – это россия».