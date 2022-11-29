Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 14:15 |
1367
0

Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре

Сербские фанаты показали себя явно с не самой лучше стороны

29 ноября 2022, 14:15 |
1367
0
Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Twitter

Сборной Сербии грозит наказание от ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча второго тура ЧМ-2022 против Камеруна (3:3). Пока балканские футболисты пытались набрать свои первые очки на мундиале, их фанаты скандировали, что «Косово – это Сербия», и вывесили на трибунах флаг россии, которую отстранили от плей-офф чемпионата мира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

На самом деле проблемы друзей россии начались с того, что еще перед матчем с Бразилией (0:2). В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг с изображением Косово в составе страны, что стало поводом для международного скандала. Футбольная ассоциация и НОК Косово уже подали жалобу в МОК и ФИФА на Федерацию футбола Сербии из-за данного инцидента.

Затем посыл своих футболистов подхватили сербские фанаты, которые кричали, что «Косово – это Сербия» и в поединке с бразильцами, и в матче второго тура с Камеруном. А затем во время противостояния с африканской сборной на стадионе «Эль Джануб» любители «русского мира» еще и вывесили флаг россии.

Сербские фанаты объединили флаги россии и Сербии в один общий, написав на нем: «Одни цвета, одна вера». И за это, по мнению спортивного юриста Михаила Прокопца, Сербии может достаться от ФИФА:

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков. Это правила строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то последует наказание».

Флаг россии не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии – ФИФА может расценить это как политическое высказывание. Если они будут трактовать так, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана, ее сами назначают. Главное правило – на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания».

Отметим, что ранее в фанзонах сербские болельщики уже не раз скандировали кричалки в поддержку рф, оскорбления в адрес НАТО и даже заявляли, что «Крым – это россия».

По теме:
Вильям КАРВАЛЬЮ: «Хотим завершить групповой этап на первом месте»
Так сыграет или нет? Дешам прокомментировал ситуацию вокруг Бензема
Тьяго СИЛВА: «Мы почувствовали отсутствие Неймара»
сборная Сербии по футболу ЧМ-2022 по футболу дисквалификация флаг россии
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Обозреватель
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 29 ноября 2022, 11:20 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Биатлон | 29 ноября 2022, 09:00 2
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?

Собрали все, что вы могли пропустить в летнее межсезонье. А еще подготовили немало инсайдов

Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Футбол | 29.11.2022, 11:28
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Футбол | 29.11.2022, 07:55
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
ФОТО. Save Ukraine и тризуб на руке. Фанат выбежал на поле в матче ЧМ-2022
Футбол | 28.11.2022, 23:25
ФОТО. Save Ukraine и тризуб на руке. Фанат выбежал на поле в матче ЧМ-2022
ФОТО. Save Ukraine и тризуб на руке. Фанат выбежал на поле в матче ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
27.11.2022, 23:59 3
Футбол
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
27.11.2022, 09:33 18
Футбол
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Крутой успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
27.11.2022, 15:27 4
Теннис
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
28.11.2022, 14:50 6
Биатлон
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
27.11.2022, 23:36
Футбол
Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Канады впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса
27.11.2022, 18:21
Теннис
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности