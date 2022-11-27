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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:53
2244
2

Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии

В раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны

27 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:53
2244
2
Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии
Twitter

ФИФА открыла дело против Футбольной ассоциации Сербии из-за политического инцидента, произошедшего на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

В четверг, 24 ноября, во время матча Сербии против Бразилии, в раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны. Из-за этого дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против сербов.

Отметим, что Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году, спустя восемь лет после провозглашения своей независимости от Сербии. Однако, страна до сих пор не признана многими странами мира как суверенное государство.

Отметим, что Сербия частично поддерживает войну, которую развязала россия против Украины.

К слову, матч Сербии и Бразилии завершился уверенной победой бразильцев со счетом 2:0.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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ФИФА сборная Сербии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФИФА
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Игорь Нестеренко
Осторожно, а то Путя разозлится))))
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+3
Gargantua
Украина тоже не признала Косово.
что, я считаю, правильно и справедливо.
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0
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