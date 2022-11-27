Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии

ФИФА открыла дело против Футбольной ассоциации Сербии из-за политического инцидента, произошедшего на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

В четверг, 24 ноября, во время матча Сербии против Бразилии, в раздевалке сербов был вывешен флаг, показывавший Косово как часть их страны. Из-за этого дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против сербов.

Отметим, что Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году, спустя восемь лет после провозглашения своей независимости от Сербии. Однако, страна до сих пор не признана многими странами мира как суверенное государство.

Отметим, что Сербия частично поддерживает войну, которую развязала россия против Украины.

К слову, матч Сербии и Бразилии завершился уверенной победой бразильцев со счетом 2:0.

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