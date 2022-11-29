Это не Каштру. Рейнджерс назначил нового главного тренера
Команду возглавил Майкл Бил
«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Майкла Била. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 2026 года.
В 2018 – 2021 годах Бил уже работал в «Рейнджерс» в качестве ассистента Стивена Джеррарда. С лета 2022 года работал с клубом Чемпионшипа КПР.
На посту главного тренера «Рейнджерс» Бил заменил Джованни Ван Бронкхорста, который был уволен на прошлой неделе. Также шотландский клуб рассматривал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру.
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