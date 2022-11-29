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29 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:20
428
0

Это не Каштру. Рейнджерс назначил нового главного тренера

Команду возглавил Майкл Бил

29 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 29 ноября 2022, 12:20
428
0
Это не Каштру. Рейнджерс назначил нового главного тренера
ФК Рейнджерс. Майкл Бил

«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Майкла Била. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

В 2018 – 2021 годах Бил уже работал в «Рейнджерс» в качестве ассистента Стивена Джеррарда. С лета 2022 года работал с клубом Чемпионшипа КПР.

На посту главного тренера «Рейнджерс» Бил заменил Джованни Ван Бронкхорста, который был уволен на прошлой неделе. Также шотландский клуб рассматривал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру.

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Глазго Рейнджерс Майкл Бил
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Источник ФК Рейнджерс
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