Это не Каштру. Рейнджерс назначил нового главного тренера

«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Майкла Била. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

В 2018 – 2021 годах Бил уже работал в «Рейнджерс» в качестве ассистента Стивена Джеррарда. С лета 2022 года работал с клубом Чемпионшипа КПР.

На посту главного тренера «Рейнджерс» Бил заменил Джованни Ван Бронкхорста, который был уволен на прошлой неделе. Также шотландский клуб рассматривал кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру.