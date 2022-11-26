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  4. Экс-тренер Шахтера может возглавить шотландский Рейнджерс
Бразилия
26 ноября 2022, 15:07 |
177
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить шотландский Рейнджерс

Ныне Луиш Каштру работает в Бразилии с «Ботафого»

26 ноября 2022, 15:07 |
177
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить шотландский Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

«Рейнджерс» из Глазго после увольнения с поста главного тренера нидерландца Джованни ван Бронкхорста пребывает в поисках оптимального кандидата, который бы возглавил команду.

Фаворитом у боссов шотландского гранда является 42-летний англичанин Майкл Бил из «Куинз Парк Рейнджерс», однако на случай срыва переговоров с этим специалистом у клуба из Глазго есть и «вариант Б».

Таковым является 61-летний экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, ныне работающий в Бразилии с «Ботафого».

По имеющейся информации, с Каштру уже связывались представители «Рейнджерс» и обсуждали вариант потенциального сотрудничества.

Отметим, что Луиш Каштру возглавил «Ботафого» в марте нынешнего года, подписав контракт до конца 2023-го.

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ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
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Источник Sport.ua
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