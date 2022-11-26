Экс-тренер Шахтера может возглавить шотландский Рейнджерс

«Рейнджерс» из Глазго после увольнения с поста главного тренера нидерландца Джованни ван Бронкхорста пребывает в поисках оптимального кандидата, который бы возглавил команду.

Фаворитом у боссов шотландского гранда является 42-летний англичанин Майкл Бил из «Куинз Парк Рейнджерс», однако на случай срыва переговоров с этим специалистом у клуба из Глазго есть и «вариант Б».

Таковым является 61-летний экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, ныне работающий в Бразилии с «Ботафого».

По имеющейся информации, с Каштру уже связывались представители «Рейнджерс» и обсуждали вариант потенциального сотрудничества.

Luís Castro, do Botafogo, foi procurado pelo Rangers, da Escócia. O técnico é opção caso a negociação com Michael Beale não avance. @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 25, 2022

Отметим, что Луиш Каштру возглавил «Ботафого» в марте нынешнего года, подписав контракт до конца 2023-го.