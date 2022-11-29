Андреа АНЬЕЛЛИ: «Лучшим решением было уйти всем вместе»

Теперь уже бывший президент туринского клуба «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал решение об отставке

«Это деликатная ситуация, единство было разрушено. Сейчас мы переживаем сложный период. Лучшим решением было уйти всем вместе, чтобы дать новому составу переломить ход игры», - заявил Аньелли.

Напомним, вечером 28 ноября в отставку подал весь совет директоров «старой синьоры» во главе с Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом.

Новым генеральным директором «Ювентуса» назначен Маурицио Сканавино.