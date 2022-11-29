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Италия
29 ноября 2022, 04:04 |
47
0

Ювентус получил нового генерального директора

У «старой синьоры» произошла смена власти

29 ноября 2022, 04:04 |
47
0
Ювентус получил нового генерального директора
Twitter. Маурицио Сканавино

Туринский «Ювентус» уведомил о том, что новым генеральным директором клуба назначен Маурицио Сканавино.

Как известно, несколькими часами ранее стало известно, что весь совет директоров «Ювентуса» принял решение подать в отставку.

49-летний Сканавино ранее работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий. С 2004 года в Fiat Group он отвечал за маркетинг и продвижение брендов.

Кроме этого, Маурицио Сканавино был директором цифрового и маркетингового направления издательства La Stampa. До последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

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Источник ФК Ювентус
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