Ювентус получил нового генерального директора

Туринский «Ювентус» уведомил о том, что новым генеральным директором клуба назначен Маурицио Сканавино.

Как известно, несколькими часами ранее стало известно, что весь совет директоров «Ювентуса» принял решение подать в отставку.

49-летний Сканавино ранее работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий. С 2004 года в Fiat Group он отвечал за маркетинг и продвижение брендов.

Кроме этого, Маурицио Сканавино был директором цифрового и маркетингового направления издательства La Stampa. До последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.