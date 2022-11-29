Ювентус получил нового генерального директора
У «старой синьоры» произошла смена власти
Туринский «Ювентус» уведомил о том, что новым генеральным директором клуба назначен Маурицио Сканавино.
Как известно, несколькими часами ранее стало известно, что весь совет директоров «Ювентуса» принял решение подать в отставку.
49-летний Сканавино ранее работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий. С 2004 года в Fiat Group он отвечал за маркетинг и продвижение брендов.
Кроме этого, Маурицио Сканавино был директором цифрового и маркетингового направления издательства La Stampa. До последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джесс Хиллард поделилась рационом двух лучших футолистов
Очередной зашквар от ФИФА