Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Рады, что это победа команды, кто бы ни забил»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира с командой Уругвая (2:0).

Португальцы, как известно, повели в счете на 55-й минуте. Первоначально автором гола был назван Криштиану Роналду, но после повторов стало ясно, что отличился Бруну Фернандеш. Хавбек «Манчестер Юнайтед» в итоге стал автором победного дубля.

«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов. Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил.

Криштиану – нападающий, он ищет голы. Это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – заявил Бруну Фернандеш.