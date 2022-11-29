Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Рады, что это победа команды, кто бы ни забил»
Португальский хавбек – об игре с Уругваем
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира с командой Уругвая (2:0).
Португальцы, как известно, повели в счете на 55-й минуте. Первоначально автором гола был назван Криштиану Роналду, но после повторов стало ясно, что отличился Бруну Фернандеш. Хавбек «Манчестер Юнайтед» в итоге стал автором победного дубля.
«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов. Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил.
Криштиану – нападающий, он ищет голы. Это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – заявил Бруну Фернандеш.
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