Основного вратаря сборной Камеруна отстранили от команды

Накануне матча второго тура ЧМ-2022 против Сербии (ничья 3:3) в сборной Камеруна возник скандал. Между собой поссорились главный тренер команды Ригобер Сонг и основной вратарь Андре Онана.

В матче первого тура против Швейцарии (поражение 0:1) Онана активно выходил за пределы своей штрафной и даже установил рекорд ЧМ среди вратарей по количеству касаний за пределами своей штрафной.

Такой стиль игры не понравился Сонгу, наставник потребовал от Онана играть в более традиционном стиле. Голкипер «Интера» с этим требованием не согласился. Это и стало причиной конфликта и отстранения Онана из сборной.

Уже завтра Онана покинет Катар. В матче с Сербией ворота Камеруна защищал запасной вратарь Дэвис Эпасси, который выступает за клуб «Абха» из Саудовской Аравии.