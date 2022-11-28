Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основного вратаря сборной Камеруна отстранили от команды
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 19:29 |
1958
0

Основного вратаря сборной Камеруна отстранили от команды

Андре Онана на ЧМ-2022 больше не сыграет

28 ноября 2022, 19:29 |
1958
0
Основного вратаря сборной Камеруна отстранили от команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Накануне матча второго тура ЧМ-2022 против Сербии (ничья 3:3) в сборной Камеруна возник скандал. Между собой поссорились главный тренер команды Ригобер Сонг и основной вратарь Андре Онана.

В матче первого тура против Швейцарии (поражение 0:1) Онана активно выходил за пределы своей штрафной и даже установил рекорд ЧМ среди вратарей по количеству касаний за пределами своей штрафной.

Такой стиль игры не понравился Сонгу, наставник потребовал от Онана играть в более традиционном стиле. Голкипер «Интера» с этим требованием не согласился. Это и стало причиной конфликта и отстранения Онана из сборной.

Уже завтра Онана покинет Катар. В матче с Сербией ворота Камеруна защищал запасной вратарь Дэвис Эпасси, который выступает за клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

По теме:
Тренер сборной Сербии: «Мы очень разочарованы результатом»
Камерунец Абубакар стал автором исторического достижения на ЧМ
Катарские горки. Камерун и Сербия забили 6 мячей, не определив победителя
Андре Онана Ригобер Сонг сборная Камеруна по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 28 ноября 2022, 14:30 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 ноября 2022, 23:36 0
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Футбол | 28.11.2022, 16:40
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Голепад в Катаре. Гана снова вышла вперед в матче с Южной Кореей
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.11.2022, 17:52
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Футбол | 27.11.2022, 22:57
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 45
Футбол
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
Диллиан Уайт вернулся тяжелым боем против Франклина. Следующий – Джошуа
27.11.2022, 13:33
Бокс
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
27.11.2022, 01:23 8
Бокс
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
27.11.2022, 23:59 3
Футбол
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 4
Футбол
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности